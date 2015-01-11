В Озерске прошла акция «Проверь ПРАВОзнание»

Всероссийская акция Общественного совета при МВД России «Проверь ПРАВОзнание» направлена на привлечение внимания к вопросам правовой грамотности и повышение правовой культуры у подрастающего поколения.
26 апреля в актовом зале школы № 25 Общественный совет при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками полиции провели тестирование среди учащихся на знание законодательства Российской Федерации.
Мероприятие открыли председатель совета ветеранов Сергей Серухин и член Общественного совета при озерской полиции Наталья Алаторцева, которые рассказали школьникам о целях и задачах акции. Далее учащимся 8 – 11 классов раздали тесты, подготовленные Общественным советом при МВД России при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина и Московского финансово-юридического университета.
В то время, пока старшеклассники отвечали на вопросы тестов, перед учениками 6-7 классов выступила инспектор по делам несовершеннолетних Марина Анкина с профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, с разъяснением норм административного и уголовного законодательства.
В завершении мероприятия старшеклассники имели возможность задать вопросы представителям полиции и общественности, сверить свои ответы и разобрать тестовые задания. Как показало тестирование, правовые знания подрастающего поколения оказались на довольно высоком уровне.
Пресс-служба УМВД
Ключевые теги: правовая грамотность.
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