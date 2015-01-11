Двое водителей пренебрегли безопасностью маленьких пассажиров

Утром 27 апреля 2017 года, на территории города сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие, во время которого осуществлялась массовая проверка водителей транспортных средств на предмет перевозки детей с использованием детских удерживающих устройств. В период мероприятия к административной ответственности были привлечены 2 водителя, которые безответственно относятся к перевозке своих детей.

Водители, в салоне автомобилей которых находятся маленькие пассажиры, забывают или игнорируют элементарные правила безопасности их перевозки. В частности, не используют детские кресла или иные удерживающие устройства.

Профилактические мероприятия, специализированные рейды, направленные на пресечение нарушений при перевозке детей, сотрудниками ГИБДД будут проводиться регулярно в утренние и дневные часы возле общеобразовательных и дошкольных организаций.

Каждый родитель должен осознавать, что использование автокресел - не просто обязанность, а реальная возможность защитить ребенка в случае аварии. Автомобильное кресло - это реальная страховка, которая может однажды спасти ребенку жизнь.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск