Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Олег Костиков и Евгений Щербаков приняли участие во Втором Общественном форуме «Источники и ресурсы развития местного самоуправления», организованном Собранием депутатов и Общественной палатой Озерского городского округа.

Форум был нацелен на развитие общественных инициатив через анализ направлений, форм, методов, результатов деятельности некоммерческих организаций и органов местного самоуправления для решения проблем округа.

На площадке форума, в залах и гостиных дворца культуры «Маяк», собрались вместе представители общественных объединений, бизнес-сообщества, муниципальных ветвей власти, отдельные неравнодушные граждане Озерского городского округа, а также гости из г. Касли и г. Снежинск. Всего – более 150 человек.

Открыл форум глава Озерского городского округа Олег Костиков, который поблагодарил общественников за их активность и готовность вести открытый диалог, и в ходе него - учиться, обмениваться опытом, высказывать свое отношение к социально-экономическим процессам и политическим событиям, происходящим в стране и в муниципалитете. Председатель Общественной палаты Озерского городского округа Вера Аксенова также поприветствовала единомышленников и отметила зрелость местного сообщества: «Нас много, и мы решаем важнейшую задачу, вовлекая жителей в общественную жизнь, усиливаем влияние на ситуацию в округе, чтобы улучшить жизни каждого конкретного человека».

Работа форума была организована по четырем секциям: «Опыт межсекторного взаимодействия в стратегическом развитии муниципалитета» (ведущий – А.А. Кузнеченков, заместитель председателя Собрания депутатов ОГО), «Фондовая поддержка деятельности некоммерческих организаций» (ведущая – Т.А. Беляева, главный специалист организационного отдела Собрания депутатов ОГО), «Инициативы горожан в развитии городской среды» (ведущий – Е.С. Санникова, член ОО «Женская ассоциация»), «Активность и самореализация молодежи» (ведущий – Е.А. Зараменских, член Общественной молодежной палаты ОГО).

На форуме традиционно шла речь о состоянии и проблемах общественного сектора в Озерском городском округе, но основной акцент был сделан на конкретном опыте взаимодействия третьего сектора с бизнесом и государством. И здесь очень полезным оказался опыт других территорий: посредством организованных телемостов участники форума смогли пообщаться со своими единомышленниками из других городов. Заречный рассказал о развитии городской среды через поддержку инициативы горожан в сфере благоустройства), Тюмень на примере конкретного благотворительного фонда поделилась наработками, как НКО можно получить государственную поддержку, Ижевск презентовал Сообщество «Живые города» - новую национальную инициативу, объединяющая экспертов и практиков из более чем 60 городов России и направленную на комплексное развитие «российской глубинки».

Глава округа Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков посетили различные секции форума. Они остались удовлетворены уровнем организации и качеством состоявшихся дискуссий.

Следует отметить, что Евгений Щербаков выбрал в качестве приоритетной темы «молодежную» и в зале, где дискутировали порядка 40 человек, ответил на вопросы, волнующие аудиторию: в том числе о проблемах питьевого водоема и сотрудничества расположенных вокруг него населенных пунктов, будущей агломерации «Озерск-Снежинск» и своем участии в работе инновационного центра «Сколково», повышении стоимости поезда в муниципальном транспорте и судьбе МУП «УАТ» и другие. В процессе общения глава администрация рассказал о том, что делается в Озерском городском округе для самой перспективной и энергичной части населения: «Мы смотрим в сторону молодежи, знаем, что ей нужно, и предпринимаем максимум усилий, чтобы округ стал привлекательным для нее: оздоравливаем экономику (а это прежде всего - рабочие места), развиваем инфраструктуру, создаем условия для самореализации личности… Я сам еще недавно был молодым человеком и готов оказывать вам всяческое содействие: ничего не навязывать, а помогать реализовывать ваши идеи. Предлагайте, чтобы вы хотели изменить в Озерске к лучшему!»

Форум длился несколько часов и завершился пленарным заседанием, на котором выступили представители секций: они доложили о результатах работы и высказали предложения о включении ряда наработок в итоговую резолюцию.

http://www.ozerskadm.ru

Видео Озёрск.ру

Фото Владимира Беляева.