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| Новости » Общественная жизнь

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Олег Костиков и Евгений Щербаков приняли участие во Втором Общественном форуме «Источники и ресурсы развития местного самоуправления», организованном Собранием депутатов и Общественной палатой Озерского городского округа.

Форум был нацелен на развитие общественных инициатив через анализ направлений, форм, методов, результатов деятельности некоммерческих организаций и органов местного самоуправления для решения проблем округа.

На площадке форума, в залах и гостиных дворца культуры «Маяк», собрались вместе представители общественных объединений, бизнес-сообщества, муниципальных ветвей власти, отдельные неравнодушные граждане Озерского городского округа, а также гости из г. Касли и г. Снежинск. Всего – более 150 человек.

Открыл форум глава Озерского городского округа Олег Костиков, который поблагодарил общественников за их активность и готовность вести открытый диалог, и в ходе него - учиться, обмениваться опытом, высказывать свое отношение к социально-экономическим процессам и политическим событиям, происходящим в стране и в муниципалитете. Председатель Общественной палаты Озерского городского округа Вера Аксенова также поприветствовала единомышленников и отметила зрелость местного сообщества: «Нас много, и мы решаем важнейшую задачу, вовлекая жителей в общественную жизнь, усиливаем влияние на ситуацию в округе, чтобы улучшить жизни каждого конкретного человека».

Работа форума была организована по четырем секциям: «Опыт межсекторного взаимодействия в стратегическом развитии муниципалитета» (ведущий – А.А. Кузнеченков, заместитель председателя Собрания депутатов ОГО), «Фондовая поддержка деятельности некоммерческих организаций» (ведущая – Т.А. Беляева, главный специалист организационного отдела Собрания депутатов ОГО), «Инициативы горожан в развитии городской среды» (ведущий – Е.С. Санникова, член ОО «Женская ассоциация»), «Активность и самореализация молодежи» (ведущий – Е.А. Зараменских, член Общественной молодежной палаты ОГО).

На форуме традиционно шла речь о состоянии и проблемах общественного сектора в Озерском городском округе, но основной акцент был сделан на конкретном опыте взаимодействия третьего сектора с бизнесом и государством. И здесь очень полезным оказался опыт других территорий: посредством организованных телемостов участники форума смогли пообщаться со своими единомышленниками из других городов. Заречный рассказал о развитии городской среды через поддержку инициативы горожан в сфере благоустройства), Тюмень на примере конкретного благотворительного фонда поделилась наработками, как НКО можно получить государственную поддержку, Ижевск презентовал Сообщество «Живые города» - новую национальную инициативу, объединяющая экспертов и практиков из более чем 60 городов России и направленную на комплексное развитие «российской глубинки».

Глава округа Олег Костиков и глава администрации Евгений Щербаков посетили различные секции форума. Они остались удовлетворены уровнем организации и качеством состоявшихся дискуссий.

Следует отметить, что Евгений Щербаков выбрал в качестве приоритетной темы «молодежную» и в зале, где дискутировали порядка 40 человек, ответил на вопросы, волнующие аудиторию: в том числе о проблемах питьевого водоема и сотрудничества расположенных вокруг него населенных пунктов, будущей агломерации «Озерск-Снежинск» и своем участии в работе инновационного центра «Сколково», повышении стоимости поезда в муниципальном транспорте и судьбе МУП «УАТ» и другие. В процессе общения глава администрация рассказал о том, что делается в Озерском городском округе для самой перспективной и энергичной части населения: «Мы смотрим в сторону молодежи, знаем, что ей нужно, и предпринимаем максимум усилий, чтобы округ стал привлекательным для нее: оздоравливаем экономику (а это прежде всего - рабочие места), развиваем инфраструктуру, создаем условия для самореализации личности… Я сам еще недавно был молодым человеком и готов оказывать вам всяческое содействие: ничего не навязывать, а помогать реализовывать ваши идеи. Предлагайте, чтобы вы хотели изменить в Озерске к лучшему!»

Форум длился несколько часов и завершился пленарным заседанием, на котором выступили представители секций: они доложили о результатах работы и высказали предложения о включении ряда наработок в итоговую резолюцию.

http://www.ozerskadm.ru

Видео Озёрск.ру

Фото Владимира Беляева.

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Развитие третьего сектора идет по нарастающей

Ключевые теги: общественный форум.

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