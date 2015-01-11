Две управляющие компании сошлись в суде борьбе за многоэтажку в «Заозёрном»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинской области отклонил жалобу УК «ООО «СтройГарант» на решение Арбитражного суда, принятое 20 февраля 2017 года и подтвердившее факт управления управляющей компанией «Система» многоквартирным домом №7 микрорайона «Заозерный» г. Озерска. В качестве обоснования доводов апелляционной жалобы УК «СтройГарант» ссылалась на то, что проведенная Госжилинспекцией проверка подтвердила, что собственники дома №7 мкр. Заозерный реализовали свое право по выбору управляющей организации ООО «СтройГАРАНТ», заключив с ним договор управления многоквартирным домом. Фактическое исполнение ООО «СтройГАРАНТ» обязательств по договорам управления подтверждалось заключенными с ресурсоснабжающими организациями договорами, актами выполненных работ, отчетами за 2015, 2016 г., паспортами готовности дома к отопительному сезону в 2015 г., 2016-2017 гг., подписанными между «СтройГарантом» и ММПКХ.

Ранее управляющая компания «Система» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением, в котором просило запретить «СтройГаранту» вмешиваться в деятельность по управлению домом №7 посредством раздачи квитанций по оплате за содержание жилых помещений и производства сбора денежных средств с жильцов данного дома. Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены на основании того, что последним на сегодняшний день, а значит – имеющим полную юридическую силу, является другое решение собственников, в котором в качестве управляющей компании была выбрана «Система». Наличие отчётов за прошлые годы, договоров на обслуживание с МПКХ и паспортов готовности к зиме, по мнению Арбитражного суда, доказательствами правоты «СтройГаранта» не являются. Аналогичное решение было принято и апелляционным судом.

За «СтройГарантом» в течение месяца сохраняется возможность обращения в Апелляционный суд Уральского округа, которой он, по имеющейся у Озёрск.ру информации, воспользуется.

Озёрск.ру