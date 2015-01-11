Христианский Женский день

В третье воскресенье после Пасхи празднуется День жен-мироносиц.

В этот день прославляют женщин, которые принесли драгоценное масло – миро, чтобы помазать тело Спасителя во гробе, и невольно оказались первыми свидетелями Воскресения. Наряду с мироносицами в этот день вспоминают и двух мужчин, сыгравших важную роль в погребении Спасителя. Это тайные ученики Иисуса – благообразный советник Иосиф Аримафейский и Никодим, один из законоучителей Израиля (беседа Спасителя, с которым приводится в самом начале Евангелия от Иоанна).

Это в беседе с Никодимом Иисус сказал знаменитую фразу о рождении свыше: «Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие». Это Иосиф Аримафейский пришел к Пилату после распятия просить тело Иисуса для погребения.

Перед судом и распятием Христа покинули все ученики, кроме Иоанна (любимого ученика, оставшегося стоять при Кресте вместе с Марией, матерью Иисуса). Петр трижды отрекся от своего Учителя, сам не замечая, как это произошло. А у евангелиста Марка описано, как некий юноша, завернутый в покрывало, нагим убежал от стражников, взявших Иисуса — антипод тому, как надлежит «оставить всё», чтобы последовать за Христом. Ученики, кроме младшего, скрывались «страха ради иудейска». Но были люди, сохранившие верность своему Учителю и Господу. Это те, кого привыкли считать слабыми и бессильными — женщины. Это и те, кто имел довольно высокий «статус» в религиозной среде Израиля, но не мелькал среди учеников — Иосиф и Никодим.

Наверное, настоящая свобода — в том, чтобы следовать своему выбору, несмотря на трудности и соблазны. Сохранять достоинство и честь. За это мы и прославляем жен-мироносиц и праведных Иосифа с Никодимом. Это качество, которое никогда не устареет. Без него просто нельзя быть человеком.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий ШОРИН особо поздравил горожан с этим праздником. Кроме того, прихожанок, независимо от возраста порадовали цветами, а воспитанники духовно-просветительского центра «Первоцвет» храма в этот день поздравили своих мам, бабушек и сестер концертом, подготовленным под руководством педагога Марии ЛАРИОНОВОЙ.

Подробности – в видеорепортаже.

Александр Волынцев