В Озерске выявлена и ликвидирована нарколаборатория

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, на одном из садовых участков, расположенном в поселке Дальняя Дача город Кыштым, выявлена лаборатория по производству наркотических средств.

В ходе мероприятия сотрудниками полиции задержаны три жителя города Озерск, 1988, 1997 и 1992 годов рождения, один из которых, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Изъято три магнитных мешалки, компрессор и реактивы для производства наркотических веществ, а также наркотическое средство мефедрон, общей массой более 0,5 килограмма. В ходе проведения дальнейших обысков в жилищах граждан изъято около 40 грамм мефедрона, обрез одноствольного охотничьего ружья и боеприпасы к нему.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в особо крупном размере».

В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных – арест.

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