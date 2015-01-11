Дожди с грозами прогнозируют синоптики 4 мая на Южном Урале

В предстоящие сутки в Челябинской области прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра до 18 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на четверг в регионе будет плюс 6-11, в низинах – около двух градусов выше нуля, днем 4 мая – 15-20, на юге – 22-27, в большинстве районов ожидаются дожди – от небольших до умеренных, возможны грозы, порывы юго-западного – северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет плюс 9-11, завтра днем – 18-20 градусов, местами небольшой дождь.

По предварительным данным, в ночное время 5 и 6 мая возможны заморозки – до минус четырех градусов, днем – плюс 9-14.

Челябинский ЦГМС информирует, что 4 и 5 мая в большинстве районов сохранится высокая пожарная опасность.

Напомним, с 30 апреля в области введен особый противопожарный режим: запрещено выжигание сухой травы и кустарников, разведение костров на полях и землях сельскохозяйственного назначения. За нарушение этих требований предусмотрен штраф: от 1 до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 6 до 15 тыс. – для должностных лиц и от 150 до 200 тыс. – для организаций. В условиях особого противопожарного режима размер взыскания будет увеличен в 2-3 раза.

https://dostup1.ru