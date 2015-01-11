По инициативе Андрея Комарова детская школа мюзикла открыла поющую смену в «Еланчике»

Детская школа мюзикла при Челябинском театре оперы и балета открыла поющую смену в оздоровительном лагере ЧТПЗ «Еланчик». Более 400 детей, отдыхающих в летнем лагере, будут претендовать на участие в семейном мюзикле «Калейдоскоп мечты».

Преподаватели школы мюзикла по вокалу и хореографии ежедневно будут репетировать сцены музыкального спектакля вместе с детьми поющей

смены лагеря.

- Ученики школы мюзикла помогут преподавателям в постановках, они же оценят финальные выступления. Кульминацией смены станет театральное шоу в формате баттла между музыкальными отрядами: каждый отряд исполнит по одной песне из «Калейдоскопа мечты». По итогам конкурса кастинг-дирекция мюзикла пригласит отличившихся участников шоу в состав детской школы мюзикла, - добавила Ольга Стебунова, руководитель благотворительных проектов Группы ЧТПЗ.

В детской школе мюзикла обучается 65 учеников от 5 до 16 лет. Занятия проходят бесплатно при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ. Инициаторами постановки спектакля «Калейдоскоп мечты» и создания школы мюзикла стали акционеры компании Андрей Комаров и Александр Федоров. Художественный руководитель школы - заслуженный артист России Борис Каплун. Над созданием мюзикла трудится команда выдающихся режиссеров, вокалистов, художников и композиторов. С детьми занимаются педагоги по вокалу, актерскому мастерству и хореографии, проводятся творческие встречи, мастер-классы с деятелями искусства. Премьера спектакля «Калейдоскоп мечты» состоится в декабре этого года на юбилейном XV благотворительном фестивале Группы ЧТПЗ «Снежность».

Проект поддерживает губернатор Челябинской области и министерство культуры региона.

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2016 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Детский театральный фестиваль «Снежность» ‒ масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ. Проводится на Урале и в Поволжье при поддержке Правительства Челябинской области, Правительства Свердловской области, Правительства Республики Татарстан.

С 2015 года «Снежность» проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

«Снежность» - это лучшие спектакли ведущих театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны, мастер-классы деятелей искусства и творческие встречи с артистами для учеников школ и студентов, воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей, детей и внуков сотрудников компании. Группа ЧТПЗ ставит своей целью – приобщение подрастающего поколения к высокому миру искусства и содействие возрождению культурных и духовных ценностей.

Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки открыт 29 сентября 1956 года. Первая постановкой стала опера «Князь Игорь». На сцене театра поставлено более 300 спектаклей, которые посетили порядка 180 тысяч зрителей. Неоднократно спектакли Челябинского театра оперы и балета становились лауреатами областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена» и участниками Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Театр активно гастролирует по стране и за рубежом.

Борис Федорович Каплун. Заслуженный артист России, вокалист и барабанщик и ансамбля «Ариэль». Родился 17 января 1951 года в Оренбурге. Лауреат конкурса «Серебряные струны», 1971 год, Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады, 1974 год.

Менеджер по социальным и благотворительным проектам

ПАО «ЧТПЗ»

Вера Кобылянец