По инициативе Андрея Комарова детская школа мюзикла открыла поющую смену в «Еланчике»

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Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

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Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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По инициативе Андрея Комарова детская школа мюзикла открыла поющую смену в «Еланчике»

Детская школа мюзикла при Челябинском театре оперы и балета открыла поющую смену в оздоровительном лагере ЧТПЗ «Еланчик». Более 400 детей, отдыхающих в летнем лагере, будут претендовать на участие в семейном мюзикле «Калейдоскоп мечты».

Преподаватели школы мюзикла по вокалу и хореографии ежедневно будут репетировать сцены музыкального спектакля вместе с детьми поющей

смены лагеря.

- Ученики школы мюзикла помогут преподавателям в постановках, они же оценят финальные выступления. Кульминацией смены станет театральное шоу в формате баттла между музыкальными отрядами: каждый отряд исполнит по одной песне из «Калейдоскопа мечты». По итогам конкурса кастинг-дирекция мюзикла пригласит отличившихся участников шоу в состав детской школы мюзикла, - добавила Ольга Стебунова, руководитель благотворительных проектов Группы ЧТПЗ.

В детской школе мюзикла обучается 65 учеников от 5 до 16 лет. Занятия проходят бесплатно при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ. Инициаторами постановки спектакля «Калейдоскоп мечты» и создания школы мюзикла стали акционеры компании Андрей Комаров и Александр Федоров. Художественный руководитель школы - заслуженный артист России Борис Каплун. Над созданием мюзикла трудится команда выдающихся режиссеров, вокалистов, художников и композиторов. С детьми занимаются педагоги по вокалу, актерскому мастерству и хореографии, проводятся творческие встречи, мастер-классы с деятелями искусства. Премьера спектакля «Калейдоскоп мечты» состоится в декабре этого года на юбилейном XV благотворительном фестивале Группы ЧТПЗ «Снежность».

Проект поддерживает губернатор Челябинской области и министерство культуры региона.

По инициативе Андрея Комарова детская школа мюзикла открыла поющую смену в «Еланчике»

По инициативе Андрея Комарова детская школа мюзикла открыла поющую смену в «Еланчике»

Справочно:

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2016 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

Детский театральный фестиваль «Снежность» ‒ масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ. Проводится на Урале и в Поволжье при поддержке Правительства Челябинской области, Правительства Свердловской области, Правительства Республики Татарстан.

С 2015 года «Снежность» проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

«Снежность» - это лучшие спектакли ведущих театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны, мастер-классы деятелей искусства и творческие встречи с артистами для учеников школ и студентов, воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей, детей и внуков сотрудников компании. Группа ЧТПЗ ставит своей целью – приобщение подрастающего поколения к высокому миру искусства и содействие возрождению культурных и духовных ценностей.

Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки открыт 29 сентября 1956 года. Первая постановкой стала опера «Князь Игорь». На сцене театра поставлено более 300 спектаклей, которые посетили порядка 180 тысяч зрителей. Неоднократно спектакли Челябинского театра оперы и балета становились лауреатами областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена» и участниками Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Театр активно гастролирует по стране и за рубежом.

Борис Федорович Каплун. Заслуженный артист России, вокалист и барабанщик и ансамбля «Ариэль». Родился 17 января 1951 года в Оренбурге. Лауреат конкурса «Серебряные струны», 1971 год, Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады, 1974 год.

 

Менеджер по социальным и благотворительным проектам

ПАО «ЧТПЗ»

Вера Кобылянец

Ключевые теги: ЧТПЗ, Комаров, благотворительность.

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