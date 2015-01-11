В Челябинской области пройдут соревнования «Зарница – во славу Отечества»

Военно-патриотические соревнования пройдут на базе палаточного лагеря на озере Тургояк с 26 по 30 июня, сообщает министерство образования. Программа состязания состоит из ряда конкурсов и мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у ребят, интереса к истории России, военных и силовых структур Российской Федерации. Также в программе соревнований предусмотрены встречи с ветеранами боевых действий, мастер-классы по военной и медицинской подготовке, творческие конкурсы, также ребята усвоят основы туризма, стрельбы, строевой и военной подготовках, узнают об основах выживания в экстремальных условиях. Призеры и победители конкурсов будут награждены призами и дипломами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-proydut-sorevnovaniya-zarnica-vo-slavu-otechestva-39494