Ирина Буторина примет участие в совещании с Анной Кузнецовой

29 июня уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проведет всероссийское селекторное совещание, посвященное итогам 1-ой смены летней оздоровительной кампании, сообщает пресс-служба омбуцмена. В ходе совещания планируется обсудить имеющиеся в регионах проблемы в организации отдыха и оздоровления детей и предложения по их решению, чрезвычайные происшествия в детских оздоровительных учреждениях и принимаемые меры по их профилактике. В мероприятии примут участие представители Государственной думы и Совета Федерации, министерства образования и науки, министерства труда и социальной защиты, министерства здравоохранения, МВД, МЧС, следственного комитета РФ, генеральной прокуратуры РФ, федеральной службы по труду и занятости, роскомнадзора, а также профильных медицинских и образовательных организаций, эксперты и региональные детские омбудсмены. В режиме видеоконференцсвязи с докладами выступят председатели координационных советов уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. В Челябинской области в работе совещания планируется участие первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина, уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, министра социальных отношений Челябинской области Татьяны Никитиной, главного государственного санитарного врача по Челябинской области Анатолия Семенова, начальника главного управления МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко, заместителя начальника ГУ МВД России по Челябинской области Игоря Иванова, заместителя руководителя государственной инспекции труда в Челябинской области Ирины Жариковой.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/irina-butorina-primet-uchastie-v-soveshchanii-s-annoy-kuznecovoy-39491