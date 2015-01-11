Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

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Разговор о судьбе ЮУрГУ

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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

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Интервью с В.А.Вельке

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Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

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Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

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Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

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А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

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Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

В Озерске начала свою работу группа экспертов, которая проводит мониторинг культурного пространства городов присутствия атомной отрасли. В актовом зале Собрания депутатов состоялась встреча членов мониторинговой группы с руководителями учреждений культуры Озерского городского округа.

В начале встречи начальник управления культуры администрации Наталья Сальникова представила программу и порядок проведения мониторинга. С приветственным словом к участникам встречи обратился исполняющий полномочия главы округа Олег Костиков:

Для Озерского городского округа сфера культуры является очень важным направлением деятельности. Градообразующее предприятие ФГУП «ПО «Маяк» имеет богатейшую историю и большое количество заслуг, и можно сказать, что производственные достижения неразрывно связаны с деятельностью учреждений культуры. Дворец культуры, так же, как и производственное объединение, называется «Маяк». В городе работают два театра, которыми мы дорожим и гордимся. Когда в состав округа вошли посёлки Метлино и Новогорный, то центры культуры этих открытых территорий влились в систему культурно-досуговых учреждений округа и сегодня развиваются вместе с нами. В Озерске работает библиотека, в которой собран уникальный книжный фонд и замечательный коллектив. В сфере дополнительного образования работают две музыкальные и художественная школа, колледж искусств. Надеюсь, что в ходе работы вы познакомитесь с нашими учреждениями культуры и подскажите нам новые направления для развиваться. Возможно, что и наш опыт будет интересен другим закрытым городам, в которых вы работаете.

Координатор программы «Территория культуры Росатома» Елена Колыхалова отметила, что мониторинг эффективности деятельности учреждений культуры городов Госкорпорации Росатом проводится в тринадцати городах, ранее экспертная группа уже побывала в одиннадцати из них. По итогам работы в каждом городе завязываются творческие контакты, намечаются планы сотрудничества. Елена Колыхалова подчеркнула, что мониторинг проводится для того, чтобы в первую очередь оказать помощь:

Цель мониторинга заключается в том, чтобы в рамках программы получить объективную оценку высококвалифицированных специалистов. В настоящее время программа «Территория культуры» выходит на новый этап, меняются её цели и задачи, и чтобы их чётко сформулировать требуется получить мнение приглашённых нами экспертов. Главное – это помощь учреждениям культуры. Хочу пожелать вам быть открытыми и готовыми к взаимодействию, чтобы провести работу максимально эффективно.

Руководитель мониторинга, генеральный директор Международного холдинга «АртИнициатива» Татьяна Приймак представила членов экспертной группы, в частности, в области библиотечного дела, социальных исследований, нормативно-правовой базы и экономики учреждений культуры, организации работы творческих коллективов. Татьяна Приймак обратила внимание участников встречи на то, что экспертам очень важно познакомиться с ситуацией на местах:

Из каждого города мы уезжаем с интересными идеями и наработками, которые в итоге войдут в аналитический отчёт, как общая практика, которую впоследствии можно будет включить в работу во всех городах присутствия Росатома. Я уверена, что в Озерске мы найдём нечто эксклюзивное, чем вы выгодно отличаетесь от других городов. Опыт работы показывает, что в процессе общения возникают интересные точки взаимодействия. Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать многие моменты и предложить направления развития на ближайшие годы, которые будут отражены в различных программах и проектах. Важно, чтобы на разных территориях помощь доходила точечно и конкретно, чтобы цели и задачи этой помощи были понятны.

Программы работы экспертной группы в Озерском городском округе рассчитана на три дня. В ходе мониторинга специалисты познакомятся с учреждениями культуры не только Озерска, но и посёлков Метлино и Новогорный.

http://ozerskadm.ru

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

Ключевые теги: учреждения культуры.

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