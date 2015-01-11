Учреждениям культуры будет дана оценка экспертов Росатома

В Озерске начала свою работу группа экспертов, которая проводит мониторинг культурного пространства городов присутствия атомной отрасли. В актовом зале Собрания депутатов состоялась встреча членов мониторинговой группы с руководителями учреждений культуры Озерского городского округа.

В начале встречи начальник управления культуры администрации Наталья Сальникова представила программу и порядок проведения мониторинга. С приветственным словом к участникам встречи обратился исполняющий полномочия главы округа Олег Костиков:

– Для Озерского городского округа сфера культуры является очень важным направлением деятельности. Градообразующее предприятие ФГУП «ПО «Маяк» имеет богатейшую историю и большое количество заслуг, и можно сказать, что производственные достижения неразрывно связаны с деятельностью учреждений культуры. Дворец культуры, так же, как и производственное объединение, называется «Маяк». В городе работают два театра, которыми мы дорожим и гордимся. Когда в состав округа вошли посёлки Метлино и Новогорный, то центры культуры этих открытых территорий влились в систему культурно-досуговых учреждений округа и сегодня развиваются вместе с нами. В Озерске работает библиотека, в которой собран уникальный книжный фонд и замечательный коллектив. В сфере дополнительного образования работают две музыкальные и художественная школа, колледж искусств. Надеюсь, что в ходе работы вы познакомитесь с нашими учреждениями культуры и подскажите нам новые направления для развиваться. Возможно, что и наш опыт будет интересен другим закрытым городам, в которых вы работаете.

Координатор программы «Территория культуры Росатома» Елена Колыхалова отметила, что мониторинг эффективности деятельности учреждений культуры городов Госкорпорации Росатом проводится в тринадцати городах, ранее экспертная группа уже побывала в одиннадцати из них. По итогам работы в каждом городе завязываются творческие контакты, намечаются планы сотрудничества. Елена Колыхалова подчеркнула, что мониторинг проводится для того, чтобы в первую очередь оказать помощь:

– Цель мониторинга заключается в том, чтобы в рамках программы получить объективную оценку высококвалифицированных специалистов. В настоящее время программа «Территория культуры» выходит на новый этап, меняются её цели и задачи, и чтобы их чётко сформулировать требуется получить мнение приглашённых нами экспертов. Главное – это помощь учреждениям культуры. Хочу пожелать вам быть открытыми и готовыми к взаимодействию, чтобы провести работу максимально эффективно.

Руководитель мониторинга, генеральный директор Международного холдинга «АртИнициатива» Татьяна Приймак представила членов экспертной группы, в частности, в области библиотечного дела, социальных исследований, нормативно-правовой базы и экономики учреждений культуры, организации работы творческих коллективов. Татьяна Приймак обратила внимание участников встречи на то, что экспертам очень важно познакомиться с ситуацией на местах:

– Из каждого города мы уезжаем с интересными идеями и наработками, которые в итоге войдут в аналитический отчёт, как общая практика, которую впоследствии можно будет включить в работу во всех городах присутствия Росатома. Я уверена, что в Озерске мы найдём нечто эксклюзивное, чем вы выгодно отличаетесь от других городов. Опыт работы показывает, что в процессе общения возникают интересные точки взаимодействия. Наша задача состоит в том, чтобы проанализировать многие моменты и предложить направления развития на ближайшие годы, которые будут отражены в различных программах и проектах. Важно, чтобы на разных территориях помощь доходила точечно и конкретно, чтобы цели и задачи этой помощи были понятны.

Программы работы экспертной группы в Озерском городском округе рассчитана на три дня. В ходе мониторинга специалисты познакомятся с учреждениями культуры не только Озерска, но и посёлков Метлино и Новогорный.

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