МПКХ и УК «Жилищно-коммунальная сфера» встретились в суде

Муниципальное предприятие пыталось принудить управляющую компанию к заключению «лишнего» договора

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства Озёрска обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная сфера». МУ МПКХ просило суд о возложении на ЖКС обязанности заключить договор теплоснабжения с муниципальным предприятием.

Ответчик представил отзыв, в которых иск не признал. По мнению юристов ЖКС, обязанность по заключению договора отсутствует, поскольку между истцом и собственниками помещений в многоквартирных домах, заключены и действуют договоры ресурсоснабжения. Условия представленного истцом проекта договора это не учитывают. Кроме этого, часть предложенных истцом условий противоречит закону.

Арбитражный суд в ходе заседания установил, что в момент избрания жильцами новой управляющей организации между собственниками и истцом уже имели место фактические договорные отношения по поставке тепловых ресурсов, и они решили сохранить этот порядок при переходе под управление «Жилищно-коммунальной сферы». Доказательств расторжения договоров с собственниками истец не представил. При таких обстоятельствах оснований для понуждения ответчика к заключению договора ресурсоснабжения в отношении домов, указанных в иске, не имеется.

Решением (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3cbbc714-1060-4ad4-a59f-069479fa7c9f/%D0%9076-26417-2016__20170626.pdf) судьи Медведниковой в иске МПКХ о принуждении ООО «ЖКС» к заключению «лишнего» договора отказано.

Озёрск.ру