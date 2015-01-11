«Молнии» не смогли ударить по «Танкам»

В минувшие выходные в Челябинске встретились 2 лидера уральского дивизиона: команды по американскому футболу челябинские «Танки» и гости из Екатеринбурга «Уральские молнии». Итогом этой принципиальной встречи стала уверенная победа челябинцев со счётом 31:7.

Не последнюю роль в матче сыграли представители озёрской команды «Зверобои», выступающие в этом сезоне в составе «Танков». Так, комбинации от квотербэка Алексея Крившина успешно реализовывал Руслан Рахимов, занёсший в итоге один из тачдаунов. В обороне отметились Рустам Шакиров, Марк Ковалёв и Дмитрий Анисимов.

Насколько стало известно, ещё один участники дивизиона «Урал» «Скауты» и «Астанинские волки» отказались от дальнейшей борьбы. Таким образом, вскоре мы снова увидим интереснейшую игру от «Танков» и «Уральских молний», которые поборются за выход на «Кубок регионов».

Спасибо за предоставленную информацию председателю клуба «Зверобои» Алексею Чернову.

Александра Лебедева

Фото Д.Бабаева