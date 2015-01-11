Дороги Озёрска должны привести в порядок за месяц

Пять электронных аукционов были проведены с полным соблюдением регламента, ни одна процедура не была опротестована. На торги по ремонту озёрских дорог заявились несколько озёрских и челябинских предприятий. По итогам торгов объёмы распределились следующим образом: в пяти аукционах на общую сумму более 12 000 000 рублей победила челябинская фирма «Кардинал». Уступившее «Кардиналу» озёрское ООО «ДорСтройУрал» оказалось единственным участником двух других процедур на сумму 5,5 миллионов.

В Озёрске и пригороде предполагается отремонтировать «картами» асфальтобетонное покрытие на 41 участке общей площадью более 28 000 кв. метров. По условиям договоров, которые уже заключены или будут подписаны в ближайшее время, на приведение всех дорожных участков в порядок победителям аукциона отведено 30 рабочих дней.

Напомним, в сезонные работы 2017 года будут отремонтированы участки на улицах К.Маркса, Октябрьская, Семёнова, Калинина, а также на Индустриальной, Кыштымской, Музрукова, Строительной, Космонавтов, Победы, Свердлова и Набережной.

Озёрск.ру