Молодые семьи получили финансовую поддержку для улучшения жилищных условий

28 июня в рамках муниципальной программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» состоялось вручение жилищных сертификатов, обладателями которых стали одиннадцать озерских семей. Будущих новосёлов с радостным событием поздравил исполняющий обязанности главы администрации Озерского городского округа Иван Сбитнев.

– Сегодня мы вручаем документы тем семьям, которые начали оформлять их в 2014 году, – отметил Иван Сбитнев. – В течении трёх лет была проведена большая совместная работа для того, чтобы сегодня вы смогли реализовать своё право на получение государственной поддержки. Проблема с обеспечением жилья в округе является одной из наиболее острых, поэтому очень радостно, что в ближайшее время вы сможете улучшить свои жилищные условия. Надеюсь, что программа «Доступное и комфортное жильё – гражданам России в Озерском городском округе» будет работать и в дальнейшем, и нуждающиеся в этой помощи жители округа смогут ей воспользоваться. Замечательно, что подобные программы существуют, потому что мы с вами понимаем, что бесплатного жилья сегодня нет.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, с 2014 по 2016 годы 55 молодых озерских семей смогли реализовать свое право на получение социальной выплаты, улучшить свои жилищные условия.

Следует отметить, что федеральная программа «Молодая семья» реализуется в Российской Федерации с 2006 года. Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе действует в рамках муниципальная программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы. Её финансовое наполнение осуществляется из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и местного. Общий размер субсидии бюджета муниципального образования на предоставление поддержки молодым семьям составил 4 808 469 рублей.

На поддержку государства в улучшении жилищных условий в рамках реализации этой программы могут рассчитывать те семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, если органами местного самоуправления они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий (в Озерске размер жилплощади не должен превышать 12 кв. метров на каждого члена семьи), если официальный доход супругов достаточен для выплат по ипотечным кредитам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из:

размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности;

количества членов молодой семьи, участвующей в программе;

норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Озерскому городскому округу.

Реализован сертификат должен быть в течение семи месяцев с момента его выдачи.

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