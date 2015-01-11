За нарушение правил перевозки детей оштрафованы 3 водителя

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Безопасность ребенка во время поездки на автомобильном транспорте целиком и полностью зависит от водителя, который должен знать и соблюдать Правила дорожного движения.

Перевозка детей до 12-летнего возраста должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности. Это требование Правил, которое непосредственно обязывает водителя обеспечить безопасность перевозимого ребенка. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 27 июня 2017 года сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей, которые перевозят детей в возрасте до 12 лет без детского удерживающего устройства.

За два часа было проверено около 35 единиц автотранспорта, проведены разъяснительные беседы с каждым водителем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Но, несмотря на то, что большинство родителей и образовательные организации были проинформированы о предстоящем профилактическом мероприятии, к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ были привлечены 3 водителя , которые нарушили правила перевозки детей. За данное нарушение действующим законодательством предусмотрен штраф на сумму 3000 рублей.

Водитель, помни: здоровье и жизнь ребенка - бесценны! Используйте детские удерживающие устройства при перевозке детей!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск