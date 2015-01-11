Губерния «Встречное движение – 2017»: публичная библиотека подписала соглашение с Саткой Саткинский муниципальный район стал завершающей точкой на карте проекта главной библиотеки региона «Встречное движение – 2017». Акция продолжится весной 2018 года, сообщает пресс-служба учреждения. Проект по продвижению книги и чтения «Встречное движение» стартовал в 2015 году при поддержке правительства и министерства культуры Челябинской области. Основная цель – создание единого информационного пространства на базе библиотек области, продвижение собственных и подписных ресурсов библиотек, в том числе национальной электронной библиотеки (НЭБ). Мероприятие началось с подписания соглашения о сотрудничестве между ЧОУНБ и администрацией Саткинского муниципального района, которое позволит продолжить общую работу в сфере просвещения, научно-исследовательской и краеведческой деятельности. Как отметила директор библиотеки Наталья Диская, территория города Сатки по праву называется территорией культуры, здесь проходят серьезные и значимые события не только для муниципального района, но и для всей России: «Я уверена, что это мероприятие станет еще одной важной страницей для проекта «Встречное движение» и культурной жизни Саткинского района. Наша совместная деятельность – это еще одно доказательство того, что библиотеки сегодня востребованы и нужны, но они должны активно развиваться». Ведущие специалисты главной библиотеки региона наглядно продемонстрировали коллегам из Сатки, Кусы и Усть-Катава ресурсы библиотеки, предоставляемые в электронном режиме, – это литературная карта Челябинской области, проект по бесплатному юридическому консультированию граждан «Право знать! Знать законы – знать свои права», онлайн-библиотеки, электронный сервис Знаниум, подключение к Президентской библиотеке, абонемент ЦГНМБ (Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова), доступ к которым становится возможен через удаленную регистрацию. По традиции проект «Встречное движение» работал одновременно на нескольких площадках. Для библиотекарей, читателей, воспитателей, учителей проходила творческая встреча с председателем Челябинского отделения союза писателей России, поэтом и прозаиком Олегом Павловым: он читал стихи и раскрывал секреты мастерства. Знакомство с современными южноуральскими авторами – обязательная часть проекта. Кроме того, на улице работал КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания). Для школьников Сатки были организованы викторина на знание литературы родного края и конкурс «Твое любимое стихотворение». Самые активные участники получили фирменные призы. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vstrechnoe-dvizhenie-2017-publichnaya-biblioteka-podpisala-soglashenie-s-satkoy-39546 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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