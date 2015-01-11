Эндуро. Новый вид спорта для Озёрска

Эндуро?! Как много в этом слове….. не понятного.

А между тем, это быстро развивающийся в Озёрске вид мото-спорта. Судите сами, на прошедших 24-го июня на «Слюдоруднике» соревнованиях по эндуро-кроссу (в рамках “Уральского ежегодного квадрофестиваля») сразу несколько победителей – озерчане.

Узнать подробно о соревнованиях и об эндуро, в целом, мы решили, побеседовав с одним из представителей дружной озёрской компании обладателей железных коней Георгием Казанцевым:

- Георгий, расскажите, пожалуйста, как распределились места озёрских спортсменов по итогам заездов.

- Первое место в классе «Эксперт» занял Александр Лабутин, пятое место Константин Дука, шестое Александр Малыгин, я занял четвёртое место. В классе «Лайт» первым стал Александр Яковлев.

- Как вы пришли в этот спорт? Почему именно эндуро?

- С самого детства не без помощи моих родителей занимался мото-спортом. Когда пришёл из армии, он окончательно меня затянул. В общей сложности за 3 года я сумел 7 раз побывать на призовых местах.

Надо сказать, что данный вид спорта не из дешёвых. Дорогие резина, обслуживание..да и сам мотоцикл, правда, уже бывший в употреблении, стоит порядка 180 тысяч рублей. Новый обойдется примерно в 500 тысяч рублей. Это, конечно, очень бьёт по карману. Поэтому хотелось бы какой-то спонсорской поддержки. Ведь у нас в Озёрске нет как таковой федерации «Мото-спорта». Пока всё своими силами.

- Как проходят тренировки у озёрской команды? Чем вы занимаетесь, чтобы быть в форме?

- Вообще, озёрской команды нет на самом деле. Наша компания насчитывает порядка 10 человек, которые ездят на соревнования, общаются. Сам тренировочный процесс у всех разный: кто-то занимается «накатами», кто-то тренируется в тренажёрном зале. Т.н. «большие» мышцы здесь не особо нужны, скорее важна координация движений. Не последнюю роль играют и гибкость, растяжка.

- Есть ли у вас какой-то особый ритуал перед гонкой?

- Я не бреюсь. Вообще, у почитателей эндуро есть особые приметы: например, в день гонки не крутить назад колёса, не надевать новую одежду.

- Какую трассу, заявленную в этом сезоне, вы считаете для себя самой трудной?

- Пожалуй, ту, что на горе «Сугомак». Очень скоростная трасса. Кстати, именно там я получил серьезную травму шейного отдела позвоночника, после которой восстанавливался полгода.

- Как считаете, чего не хватает озёрском мото-спорту для дальнейшего развития?

- Да много чего! Нет тренировочной трассы, финансово тяжеловато, порой, приходится. Из-за этого часть гонок пропускаем.

- Есть ли у вас какая-то профессиональная мечта?

- Догнать Александра Лабутина, серебряного призёра чемпиона России по мото-кроссу!

Для справки:

Энду́ро (англ. enduro от лат. indurare — вынести, выдержать, вытерпеть) — дисциплина мотоспорта и велоспорта, соревнования в которой проходят на дорогах с различным покрытием и по пересечённой местности с соблюдением заданного графика движения на большие расстояния в течение нескольких дней.

Беседовала Александра Лебедева