Стал известен размер пенсий в 2018 году

Пенсии неработающих граждан в следующем году планируют проиндексировать с 1 февраля - на 3,8 процента. Соответственно, цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. Об этом написано в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019-2020 годов.

Ожидается, что доходы ПФР составят 8,4 триллиона рублей. Из них 3,5 триллиона составят межбюджетные трансферты. При этом доходы на обязательное пенсионное страхование составят 6,8 триллиона рублей. Из них 4,7 триллиона должны принести страховые взносы, еще 2,1 триллиона - средства федерального бюджета.

Что касается последующих лет, то в 2019 и в 2020 годах пенсии планируют индексировать на четыре процента.

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