Губерния Чебаркульский район отметил день молодежи Лучшие представители молодого поколения удостоены специальной молодежной премии от депутата Государственной Думы Андрея Барышева. По случаю праздника в селе Кундравы был организован большой молодежный фестиваль. Самые активные, позитивные, талантливые и творческие представители молодого поколения продемонстрировали свои способности в различных направлениях. Площадка «полеМИКА», организованная общественной молодежной палатой и территориальной молодёжной избирательной комиссией, была рассчитана на амбициозных и целеустремленных молодых людей, будущих народных избранников. Ее участники могли принять участие в областном проекте по повышению электоральной активности и правовой грамотности молодежи. На спортивной площадке собрались любители поднятия тяжестей, для того чтобы испытать себя в гиревом спорте. Самые активные участники площадок были отмечены грамотами от председателя собрания депутатов Чебаркульского муниципального района Андрея Завьялова. Благодарности и премии от депутата получили: Андрей Мокроусов, оператор машинного доения коров СПК «Сарафаново», Александр Игонькин, преподаватель ОБЖ Кундравинской средней школы, Александр Князев, руководитель творческого коллектива ДК «Мечта» Кундравинского сельского поселения. По словам депутата Госдумы Андрея Барышева, сельская молодежь нуждается в особом внимании и заботе со стороны государства и органов власти: «Необходимо создавать условия, способствующие развитию творчества молодежи, ее самореализации, выявлению талантов в молодежной среде. Особое внимание нужно уделять поддержке талантливой молодежи из малых городов и сельской местности. Там недостаточно площадок для занятия современными, новыми видами творчества и проведения досуга, есть существенные проблемы в поддержке и развитии молодежных инициатив. Кроме того, следует вовлекать молодежь региона в инновационные проекты в сфере культуры, науки, технологий, в творческие и научные объединения», – отметил депутат. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chebarkulskiy-rayon-otmetil-den-molodezhi-39567 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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