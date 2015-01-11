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Подведены итоги «горячей линии» по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров

26 июня 2017 года в Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области прошла «горячая линия» по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров. В рамках «горячей линии» в Инспекцию поступило 8 звонков от налогоплательщиков.

Наиболее часто встречаемые вопросы и ответы на них:

Что можно обжаловать?

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права (абз. 1 ст. 137 НК РФ). Акт налогового органа ненормативного характера - это документ любого наименования (требование, решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и касающийся конкретного налогоплательщика. Примерами ненормативных актов налоговых органов, действий (бездействия) налоговых органов, которые могут быть обжалованы, являются отказ в возврате налога, решение о приостановлении операций по счетам, требование об уплате налога, пени или штрафа, решение о взыскании налога, отказ в предоставлении налогового вычета.

Какие бывают жалобы?

Жалобы бывают апелляционные и обычные.

Жалобой признается обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, действий или бездействия его должностных лиц, если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права(абз. 2 п. 1 ст. 138 НК РФ).

Апелляционная жалоба это обращение лица в налоговый орган, предметом которого является обжалование не вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (абз. 3 п. 1 ст. 138 НК РФ).

Когда в жалобе могут отказать?

Вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу полностью или в части, если определит, что:

1) жалоба подана с нарушением порядка, установленного пунктом 1 статьи 139.2 настоящего Кодекса, или в жалобе не указаны акты налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц, которые привели к нарушению прав лица, подавшего жалобу;

2) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, установленного НК РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы полностью или в части;

4) ранее подана жалоба по тем же основаниям;

5) до принятия решения по жалобе налоговый орган сообщил об устранении нарушения прав лица, подавшего жалобу, в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 139 НК РФ.

Как рассматривается жалоба согласно НК РФ?

В ст. 140 НК РФ изложен действующий порядок рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы). Начнем с того, что этот процесс происходит без участия налогоплательщика, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 140 НК РФ.

В ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) до принятия по ней решения налогоплательщик вправе представить дополнительные документы, подтверждающие его доводы. Они будут приняты во внимание вышестоящим налоговым органом, если лицо, подавшее соответствующую жалобу, представило пояснения причин, по которым было невозможно своевременное представление таких документов налоговому органу, решение которого обжалуется (п. 4 ст. 140 НК РФ).

Решение по жалобе (апелляционной жалобе) на решение о привлечении к налоговой ответственности принимается вышестоящим налоговым органом в течение одного месяца со дня получения жалобы (апелляционной жалобы). Названный срок может быть продлен еще на месяц для получения от нижестоящих налоговых органов документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), или при представлении лицом, подавшим жалобу (апелляционную жалобу), дополнительных документов.

Решение по жалобе на действия или бездействие должностных лиц налогового органа принимается налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня ее получения (абз. 2 п. 6 ст. 140 НК РФ).

По итогам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) инспекцией по выездной или камеральной проверке может быть вынесено следующее решение:

- оставить жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения;

- отменить решение полностью или в части;

- отменить решение полностью и принять новое решение по делу.

Как можно подать жалобу?

Жалоба подается в письменной форме. Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, или его представителем.

Жалоба может быть направлена в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области

Ключевые теги: налоговая инспекция.

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