Сводка аварийности от ГИБДД за июнь 2017

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ

с 1 по 30 июня 2017 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 1 по 30 июня 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 55 дорожно – транспортное происшествие, в которых пострадали 3 человека, один из них ребенок.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 1347 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 37 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

44 водителя управляли транспортным средством, не имея права на управление транспортным средством ;

10 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

67 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 23 ребенка;

46 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

52 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Задержано 14 лиц по подозрению в совершении преступлений.

Из них выявлено 7 по ст.2641УК РФ.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 30 июня, 1 и 2 июля 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии и лицами, не имеющими водительского удостоверения.

За период проведения мероприятий было проверено 290 водителей. Из них выявлено пять, находящийся в нетрезвом состоянии.