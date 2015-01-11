Губерния Южноуральские дзюдоисты завоевали «серебро» и «бронзу» на Гран-при в Китае Кирилл Денисов занял второе место в категории до 100 кг. Денис Ярцев финишировал третьим в весе до 73 кг, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо. В соревнованиях в городе Хух-Хото выступили 223 спортсмена из 26 стран четырех континентов, в том числе 23 россияна. Самый титулованный в российской сборной, призер четырех чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Кирилл Денисов после Игр в Бразилии перешел в новую, более тяжелую категорию до 100 кг. Выступает в ней менее года, но уже адаптировался в полутяжелом весе, победив в конце минувшего года на турнирах Гран-при в китайском Циндао и «Большой шлем» в Токио, а также стал третьим на чемпионате Европы-2017 в Варшаве. На Гран-при в Хух-Хото заслуженный мастер спорта России Денисов одолел бронзового медалиста чемпионата Венгрии Залана Охата, чемпиона Швеции Йоакима Дварби и своего соотечественника, бронзового призера варшавского чемпионата континента Казбека Занкишиева. В решающем поединке Кирилл уступил в дополнительное время чемпиону мира-2015, бронзовому медалисту Олимпийских игр-2016 японцу Рюносуке Хаге. В итоге у южноуральца «серебро». Олимпиец Рио, победитель Гран-при в Дюссельдорфе-2017 Денис Ярцев выиграл у третьего призера чемпионата Азии Цогбаатара Ценд-Очира из Монголии и иранца Мохаммада Бариманлу, однако не справился с чепионом Пан-Американского континента канадцу Артуром Маржелидоном из Канады. В «малом финале» за бронзовую награду Денис превзошел третьего призера чемпионата Европы-2017 шведа Томми Масиаса. Кирилл Денисов и Денис Ярцев являются воспитанниками СШОР по дзюдо города Трехгорный и «Локомотив» (Челябинск) соответственно, тренируются в центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Победителями в неофициальном командном зачете стали японские дзюдоисты, на счету которых оказалось 5 золотых и 3 бронзовых медали. Вторыми с 11-ю наградами были россияне (2 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых). Спортсмены Южной Кореи - третьи (2, 1, 2). Кирилл Денисов занял второе место в категории до 100 кг. Денис Ярцев финишировал третьим в весе до 73 кг, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо. В соревнованиях в городе Хух-Хото выступили 223 спортсмена из 26 стран четырех континентов, в том числе 23 россияна. Самый титулованный в российской сборной, призер четырех чемпионатов мира, участник двух Олимпиад Кирилл Денисов после Игр в Бразилии перешел в новую, более тяжелую категорию до 100 кг. Выступает в ней менее года, но уже адаптировался в полутяжелом весе, победив в конце минувшего года на турнирах Гран-при в китайском Циндао и «Большой шлем» в Токио, а также стал третьим на чемпионате Европы-2017 в Варшаве. На Гран-при в Хух-Хото заслуженный мастер спорта России Денисов одолел бронзового медалиста чемпионата Венгрии Залана Охата, чемпиона Швеции Йоакима Дварби и своего соотечественника, бронзового призера варшавского чемпионата континента Казбека Занкишиева. В решающем поединке Кирилл уступил в дополнительное время чемпиону мира-2015, бронзовому медалисту Олимпийских игр-2016 японцу Рюносуке Хаге. В итоге у южноуральца «серебро». Олимпиец Рио, победитель Гран-при в Дюссельдорфе-2017 Денис Ярцев выиграл у третьего призера чемпионата Азии Цогбаатара Ценд-Очира из Монголии и иранца Мохаммада Бариманлу, однако не справился с чепионом Пан-Американского континента канадцу Артуром Маржелидоном из Канады. В «малом финале» за бронзовую награду Денис превзошел третьего призера чемпионата Европы-2017 шведа Томми Масиаса. Кирилл Денисов и Денис Ярцев являются воспитанниками СШОР по дзюдо города Трехгорный и «Локомотив» (Челябинск) соответственно, тренируются в центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Победителями в неофициальном командном зачете стали японские дзюдоисты, на счету которых оказалось 5 золотых и 3 бронзовых медали. Вторыми с 11-ю наградами были россияне (2 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых). Спортсмены Южной Кореи - третьи (2, 1, 2). Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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