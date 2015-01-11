Губерния Дзюдоисты из Челябинска добыли четыре награды на первенстве Европы в Каунасе В столице Литвы отличились Дмитрий Придира (66 кг) и Ирина Зуева (57 кг). Они завоевали бронзовые медали в личном зачете и командных соревнованиях по системе «стенка на стенку», сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо. В состязаниях в «Жальгирис-Арене» участвовали 430 юношей и девушек в возрасте до 18 лет из 42 стран. Ученик Юрия Ермакова Дмитрий Придира в стартовом поединке победил удушающим приемом серебряного призера чемпионата Эстонии Бориса Ступкина, затем обыграл двукратного победителя первенства Бельгии Малика Абдула Умаева и турка Байрама Кандемира, но в полуфинале не справился с Михаилом Бахбахашвили, который в итоге завоевал «золото». Для выявления сильнейшего схватке за третье место с Хамзой Яшари из Македонии потребовалось дополнительное время. Борьба на «голден скор» (до «золотого» броска) длилась недолго – 20 секунд. Дмитрий Придира – на третьей ступени пьедестала почета. Нелегко далась награда такого же достоинства и второй представительнице Челябинска, бронзовой медалистке командного первенства мира-2015 Ирине Зуевой. Ученица заслуженных тренеров России Андрея Вострикова и Юрия Попова выиграла голландку Ною Хул и Мафальду Эзекуел из Португалии. В четвертьфинале Ирина была активнее Натальи Кропской из Польши, однако допустила ошибку на четвертой минуте дополнительного периода. Нелегкой, также продолжительной оказалась и первая схватка в «утешительном» турнире с бельгийкой Манон Лешарли, после чего была повержена Гунель Бакирзада из Азербайджана. В «малом финале» за бронзовую медаль Ирина Зуева семь минут сражалась с сербкой Марикой Перисич и вышла победительницей в этом споре. У Ирины – заслуженная «бронза». «Ещё раз убеждаюсь, что официальные старты – это «горнила» спорта, через которые проходят с медалями люди только с крепкими нервами и устойчивой психикой, – отметил наставник спортсменки Андрей Востриков. – За три дня до выступления у Ирины из зуба выпала пломба, и он воспалился. Ездили к врачу, обезболивали, хорошего мало. На первенстве Европы Ирина показала бойцовские качества и волю к победе в сложных условиях». В командном первенстве континента выступили 19 сборных юношей и столько же девушек. Юношеская команда России, за которую боролся Дмитрий Придира, нанесла поражения соперникам из Украины (5:0) и Азербайджана (4:1), но уступила дружине из Грузии (2:3). В матче за «бронзу» ею была повержена голландская команда (5:0). Сборная российских девушек, и в ее составе Ирина Зуева, одолела конкуренток из Великобритании (5:0), однако была остановлена немками (2:3). В «утешительных» состязаниях россиянки обыграли со счетом 3:2 «стенки» из Голландии и Австрии, а в матче за третье место с таким же перевесом выиграли у турчанок. Челябинцы Дмитрий Придира и Ирина Зуева в очередной раз доказали, что являются лидерами в России в своей возрастной группе. Они – воспитанники СШОР по дзюдо «Локомотив» и имени Григория Веричева соответственно, тренируются в центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. В августе в Чили пройдет первенство мира среди спортсменов до 18 лет - главный старт дзюдоистов в 2017 году в этой возрастной группе. Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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