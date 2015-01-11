Брифинг И.М. Сбитнева, или Коротко о главном.

Сегодня на встрече с журналистами заместитель главы администрации Озёрского городского округа Иван Сбитнев прокомментировал ход дорожных работ в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Челябинская. Как известно, на этом участке выявлены дефекты и замечания по итогам ремонта в прошлом году.

ПО «Маяк» приняло решение о полной замене асфальта. Сейчас начались работы по частичной вырезке асфальтового покрытия, как того требует технология. Затем асфальтирование будет продолжено сплошным потоком от площади имени Ленина до улицы Челябинская. Иван Сбитнев просит автовладельцев быть особенно внимательными на этом участке дороги. Между тем, т.н. «карточный» ремонт дорог начнется после заключения всех оставшихся договоров с челябинским подрядчиком. Идёт оформление въезда в Озёрск специалистов. Подрядчик обещает выполнить все работы в течение 2 недель, но при условии подходящих погодных условий.

Замглавы также затронул тему и актов вандализма, участившихся в последнее время. Так, на архитектурном спуске в озеро Иртяш в ПКиО произошло воровство плитки. А после прошедшего в субботу Дня молодёжи снова снесены дорожные знаки. По словам Ивана Сбитнева безусловно назрела необходимость установки устройств видео-фиксации.

Иван Сбитнев также поделился новостью о садовых маршрутах. 1-го июля частный перевозчик перестал работать в этом направлении по ряду причин. В минувшие выходные Администрация провела мониторинг пассажиропотока и рассмотрит возможность внедрения дополнительного муниципального маршрута от КПП2 до садовых товариществ.

Многих горожан беспокоит отключение подачи газа в период отключения горячей воды. Замглавы напомнил, что ограничение подачи газа (именно ограничение, а не полное отключение) будет произведено с 8 утра 10-го июля до 8 утра 12-го июля. Все работы будут сделаны одномоментно, таким образом, не будет растянут период отключения горячей воды. Все возникшие неудобства будут компенсированы безаварийной работой всех систем в зимний период.

Александра Лебедева