Башкиры Челябинска отметили Сабантуй

В Челябинске в детском парке культуры Металлургического района им. Тищенко состоялся районный праздник тюркских кочевых народов «Сабантуй -2017» посвященный памяти выдающегося башкирского поэта и музыканта, заслуженного работника культуры России и Башкортостана – Рамазана Шагалеева, сообщает пресс-служба постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области.
На открытии мероприятия участников праздника поприветствовали официальный представитель Республики Башкортостан Амур Хабибуллин, заместитель председателя Башкирского Курултая башкир Челябинской области, член Общественной палаты Челябинской области Наиль Шайдулин и другие почетные гости. Праздник проходил на нескольких площадках, организованных на территории детского парка. Украшением башкирского Сабантуя стала роскошная башкирская юрта, которая была предоставлена Администрацией Аргаяшского района. Каждый желающий смог окунуться в культуру древнего коренного башкирского народа, осмотреть выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства и продегустировать блюда национальной кухни. На главной сцене после торжественной части состоялся большой концерт лучших творческих башкирских коллективов Челябинска.
По словам Амура Хабибуллина, Сабантуй способствует взаимообогащению культур, позволяет другим народам соприкоснуться с многовековыми обычаями и традициями башкирского народа. Свой любимый праздник башкирам удалось не только сохранить, но и обогатить, поэтому не удивительно, что эта красивая традиция вошла в список мировых шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.
Сабантуй это – интересные игры и состязания, песни и танцы. По-прежнему главной составляющей праздника остаются спортивные состязания. Особенно любима народом национальная башкирская борьба – «Кураш». Ну и какой праздник без вкусных блюд – знаменитый башкирский чак-чак, самоварный чай и другие угощения стали давней традицией Сабантуя.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать