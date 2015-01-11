В Кыштыме самое дорогое молоко!

Челстат опубликовал данные по средней потребительской цене на молоко в ряде городов региона.

Согласно статистике в июне средняя потребительская цена на молоко в Челябинской области составляла 48,79 рубля за литр. За месяц цифры на молочные ценники выросли в регионе на 27 копеек. Дороже всего в первом летнем месяце из изученных статистиками городов молоко оказалось в Кыштыме. Здесь ценник на цельный пастеризованный продукт жирности 2,5 % — 3,2 % в среднем составил 50,01 рубля. Дешевле всего в Миассе — 48,08 рубля. В Челябинске в июне молоко в среднем стоило 49,07 рубля, в Магнитогорске — 48,27 рубля.

С января по июнь средняя потребительская цена за молоко в Челябинской области выросла на 53 копейки.

https://www.up74.ru/articles/news/95562/