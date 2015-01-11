Жительница Кыштыма запаниковала, заплутав в лесу второй раз в жизни

Поход за грибами окончился для жительницы Южного Урала паническим бегством.

Как сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в эти выходные в полутора десятках километрах от Кыштыма.

В минувшее воскресенье спасатели получили вызов от местной жительницы. Женщина заявила, что потерялась в лесу во время охоты на грибы, отстав от супруга, вместе с которым она и отправилась в этот поход. В какой-то из моментов звонившая поняла, что заблудилась, при этом у нее началась паника, потому что двадцать лет тому назад она уже терялась в схожих обстоятельствах. Прибыв в указанный район, спасатели включили сирену, которая помогла сориентировать потерявшуюся гражданку и вывести ее к дороге, после чего она была передана супругу.

Также спасатели отмечают, что в эти же выходные их помощь потребовалась 16-летней школьнице и 36-летней женщине, которые потерялись во время вечернего выгула собак. Прибывшие к лесному массиву спасатели посредством световых и звуковых сигналов сумели оперативно отыскать потерявшихся.

https://newdaynews.ru/chel/607655.html