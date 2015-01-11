Как выбраться из кризиса в озерском ЖКХ?

Ситуация в озерском ЖКХ кризисная, и это прежде всего кризис доверия. Жители, работники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (ММПКХ, Энергосбыт) не доверяют друг другу, их отношения полны раздражения, обвинений, эмоционально окрашены. Для преодоления кризиса доверия необходима новая коммуникационная стратегия, развивающая диалог между сторонами – администрацией, жителями и управляющими компаниями.

Старт такого диалога был дан совсем недавно, когда администрацией и депутатами Озерска было согласовано увеличение тарифа за обслуживание жилья – с 9 до 11 рублей за кв.метр жилого помещения (подробный комментарий А.А.Кузнеченкова - https://www.youtube.com/watch?v=0tKFOhF1EEo). Это давно назревший шаг, и очень хорошо, что наши власти пошли на столь непопулярные меры в преддверии выборов. Но с другой стороны, эта мера не способна радикально улучшить ситуацию.

Дело в том, что сейчас в Озерске действует "котловой" метод (как в фонде капремонта), когда ваши деньги складываются в "общий котел" и из него финансируются самые проблемные участки - старые дома, где совсем все плохо. Этих денег, естественно, не хватает даже на эти проблемные места, не говоря уже про остальные, "нормальные" дома. Поэтому и возникает ощущение, что управляющие компании ничего не делают. Это не так - просто в существующих условиях собранные средства "бросаются на амбразуру" в самых горячих точках.

Естественно, поэтому они и не могут честно ответить на вопрос - где деньги, Зин? - потому что не могут признаться, что ваши деньги потрачены на другие дома (это объективно несправедливо). НО обвинять в этом управляющие компании я бы не стал, ведь если быть честным, то тариф должен быть сильно выше и будет очень существенная дифференциация по тарифам по городу: "деревянные" дома в предаварийном и аварийном состоянии очень дорогие в обслуживании, и там тариф должен быть явно не 8,93 (а он в действительности еще меньше), есть или нет лифтов, какая по площади придомовая территория - все это влияет на тариф. У нас же город живет по принципам социальной справедливости, поэтому мы имеем то, что имеем - единый общегородской тариф для всех и вышеназванные последствия.

К сожалению, мы все заложники принятых на заре реформирования системы ЖКХ решений (общий котловой тариф для всего города), и хуже всего то, что простого выхода из кризиса не просматривается. Возможное решение – прямые субсидии УК из городского бюджета, но это нереально в текущей бюджетной ситуации. Грустно, но сейчас все УК стоят на грани банкротства. Мы почему-то думаем, что обанкротив управляющую компанию, мы тем самым отомстим за все наши страдания. К сожалению, это не так. Станет только хуже. Банкротство УК - это дома без управления. Что это такое, как раз можно видеть на примере Октябрьской 30...

Чтобы этого избежать, необходимо внедрять дифференцированный подход к формированию тарифа на обслуживание жилья в зависимости от характерных особенностей каждого дома. Причем на каждый дом должен быть оформлен специальный лицевой (или даже расчетный) счет, и средства этого дома ни в коем случае не должны быть потрачены на нужды других домов.

Цитата с сайта УК ЛИГА http://stats.ukliga.ru: «Мы открываем для каждого дома отдельный расчетный счет в банке. Как будто у дома есть своя карточка. Все средства от жителей приходят на этот счет, и все платежи поставщикам уходят также с него. Средства, собранные на счет вашего дома, не могут быть направлены на нужды другого».

При этом расчетный счет привязан к информационной системе (сайту), и любой человек может увидеть все расходы по своему дому в реальном времени:

В такой системе видно все – от покупки садового инструмента и удобрений до услуг компрессора и ремонта детской площадки. Все работы задокументированы на фото и любой житель может обратиться в УК и потребовать фотоотчет, и данный фотоотчет будет предоставлен по запросу. Именно такой открытостью формируется искомое доверие между жителями и управляющей компанией, когда собственник точно знает, что его не обманывают.

Конечно, тариф этой реально существующей управляющей компании существенно отличается от действующего в Озерске (порядка 30 рублей против наших 11). Но если люди видят, что их деньги тратятся на дело, то негатив будет постепенно переведен в конструктив. Пойдут ли жители Озерска на такое существенное повышение? Конечно же, это крайне непопулярное решение, но другого пути у нас нет (иначе – паралич всей коммунальной системы в Озерске). Тем более что тарифы в других ЗАТО показывают, какие примерно реальные расходы у управляющих компаний: Саров – 34 руб/м2, Лесной – 26 руб/м2, в Зеленогорске в 155 домах установлены индивидуальные тарифы, в среднем – порядка 20 рублей (источник - http://ozersk.ru/23047-k-voprosu-o-tarifah-na-obsluzhivanie-zhilya-v-zakrytyh-gorodah-rosatoma.html)

А как быть с опасением, что УК могут поступить недобросовестно, и опять украсть все деньги? Ответ очевиден - необходимо "включать" общественный контроль за работой УК, и возможно, ужесточать муниципальный контроль. Требуется масштабная программа по повышению юридической и жилищной грамотности собственников, такая "Школа управдома". Нужно стимулировать жителей создавать активные Советы домов и распространять их опыт. Примеры конструктивных Советов домов в Озерске есть.

Евгений Шитиков