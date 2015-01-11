Штрафы за распитие спиртного на улице могут возрасти до 4 тысяч рублей

В Госдуму внесен законопроект о значительном повышении штрафов за распитие спиртного в общественных местах и спаивание несовершеннолетних.

ак сообщает Заксобрание Псковской области, выступающее автором инициативы, «в России сложилась катастрофическая ситуация в сфере потребления алкогольных напитков, алкоголизм приобрел характер национального бедствия» Авторы поправок считают, что штрафы, введенные в декабре 2005 г., недостаточны.

Например, штраф за употребление алкогольной и/или спиртсодержащей продукции в общественных местах предлагается повысить с нынешних 700 руб. до 2000-4000 руб. Появление пьяным в общественных местах в случае принятия закона накажут штрафом от 2000 до 4000 руб. или административным арестом на срок до 15 суток. Пока наказанием за это был штраф от 100 до 500 руб. либо арест на 15 суток.

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции или одурманивающих веществ штрафовать будут на сумму от 2000 до 3000 руб. Если такое нарушение совершат родители или законные представители детей, то для них предлагается установить штраф от 3000 до 5000 руб. вместо нынешних 1500-2000 руб.

Родителей или законных представителей несовершеннолетних предлагается штрафовать на 3000-5000 руб., если их дети или воспитанники в возрасте до 16 лет появились пьяными в общественном месте либо же распивали там спиртное или употребляли наркотики. Сейчас за это штрафуют на 300-5000 руб.

Информация с сайта: http://u74.ru/news/v-strane/485.html