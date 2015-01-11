В Екатеринбурге состоялись соревнования «Стань человеком»

1-го июля в Екатеринбурге состоялись командные соревнования «Стань человеком», в которых приняли участие и озерчане. Всего же пожелали «Стать людьми» более 1500 приехавших в тот день в Шарташский парк жителей Свердловской и соседних областей. Представители 2-х команд из Озёрска активно занимаются функциональным многоборьем, что позволило достаточно хорошо пробежать всю дистанцию, которая, к слову, состояла из 9 этапов общей протяжённостью 6 километров. Как рассказала одна из участниц Юлия Каримова, забег был организован так, что все 6 участников каждой из команд были соединены между собой канатом, и, таким образом, должны были суметь приноровиться к скорости друг друга. Также одной из сложностей мероприятия явились и сами этапы: в основном в заданиях были задействованы ноги, которые ближе к последнему этапу уже «отказывались бежать». Пожалуй, приятным дополнением к соревнованиям стала полевая кухня для изрядно вымотавшихся участников забега.

Одна из озёрских команд вошла в тридцатку лучших, что явилось своеобразной репетицией «Полосы препятствий», которая, к слову, пройдет в Озёрске 15-го июля в ПКиО. К участию приглашаются все, кто желает проверить себя на выносливость! Регистрация команд из 6 человек продлится вплоть до 15 июля. Подробности на сайте chelffm.ru и на страничке ЦРОФП «Гагарин»: https://vk.com/crossfitoz.

Александра Лебедева.