Сообщите о денежных поборах в школах!

По примеру ОПРФ Общественная палата Челябинской области открывает горячую линию «Школьные поборы: незаконные требования или вынужденная мера?».

Добровольно-принудительные взносы на ремонт, охрану, учебники, подарки учителям, покупку штор, новых парт, компьютеров и так далее… Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом по телефону «горячей линии».

Цель акции - помочь выявить проблемы в сфере образования, систематизировать их, оценить степень готовности школ к новому учебному году. Все обращения будут рассмотрены и направлены в надзорные органы.

Обратиться на «горячую линию» можно по телефонам 8-951-477-61-90 или 266-05-99. Время работы: пн-пт с 10:00 до 17:00. Звонки принимаются до 13 сентября.

А уже 14 сентября Общественная палата Челябинской области проведет круглый стол по заявленной теме и озвучит полученные данные.

Заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Челябинской области

Елена Шубина