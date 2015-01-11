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«Дорогие» наши дети!

По данным одного из известных российских сайтов с объявлениями, на сборы к новому учебному году большинство жителей РФ готовы выделить не более 10 тысяч рублей. В семьях с одним ребенком сумма может вырастать до 20 тысяч рублей. Более половины участников опроса считают, что большая часть расходов будет выделена на покупку формы, обуви и спортивной одежды. А примерно пятая часть опрошенных россиян будут делать закупки на вторичном рынке ради экономии денег.

Мы решили узнать у озёрских мам, на что в первую очередь ушли средства, и сколько всего потратила семья на сборы в школу в последнюю неделю августа.

По словам многодетной мамы Ольги, чей старший ребенок пошёл в этом году в 3-й класс 32 школы, в данный момент они с мужем уже потратили 15000 рублей на покупку в КЫШТЫМЕ формы, туфель, кроссовок, куртки, колготок, платья, блузки и канцтоваров.

Еще одна многодетная озерчанка Лариса (старшему сыну 23, младшие сын и дочь 16 и 8 лет соответственно) затруднилась назвать точную сумму расходов, отметив, что цены сейчас очень высокие, поэтому стараются покупать только действительно необходимые вещи со скидками и по различным акциям. Что-то осталось от прошлого года, что-то докупали в ЧЕЛЯБИНСКЕ. При этом семья сдавала также деньги в 27 школу на учебники и тетради.

Анна, мама девочки-подростка отметила, что сборы в школу уже давно не являются чем-то шокирующим для семьи. Дочка сама ходит по магазинам, покупает недорогие канцтовары в сетевых магазинах города, одежда носится аккуратно, поэтому нет острой нужды в большом объёме докупать её перед новым учебным годом. Единственная обязательная статья расходов последние годы – покупка специальных рабочих тетрадей.

Между тем, родители 2-х девочек, одна из которых является 13-летним подростком, больше, по их словам, озабочены затратами на старшую 19-летнюю, которая в этом году поступила в Университет.

Семье предстоит оплатить учебу, съёмную квартиру и к новому учебному «что-нибудь» приобрести из одежды. На это уйдёт около 70000 рублей. Траты на младшую произойдут по «остаточному» принципу.

Влетают в «копеечку» сборы в садик и в школу для семьи из 4-х человек. Одежда для ученицы 23 Лицея – 6000 рублей, еще нужно будет докупить «вторую» обувь, лыжи. Учебное пособие – 1000. Канцтовары для старшей дочери еще не закуплены, зато подобные покупки для сына в детский садик обошлись в 2000 рублей: краски, картон, бумага, карандаши, пластилин, цветная бумага, кисти, игрушка развивающая «и еще обязательно что-нибудь потребуется». Как отметила Александра, мама детишек, возможно, будут и сборы на ремонт. Не нужно забывать про букет на 1-ое сентября и конфеты учителю: это ещё от 500 до 1000 рублей примерно.

Юлия, дети 10 и 12 лет, ученики 38 школы: траты на одного ребенка примерно составили 3000 рублей. Но, по её словам, это всё индивидуально: например, в этом году сыну форму обновили наполовину и не покупали портфель. А для дочери пришлось присматривать новую форму, но портфель остался прежний. Форма централизовано покупается в определённом отделе, т.к. она «установлена» школой. Письменные принадлежности - там, где дешевле, естественно. Например, в сетевых магазинах.

Во сколько же обходится подготовка к 1-му классу? Мама, не пожелавшая назвать своё имя: 1350 рублей учебные пособия, 10000: это рюкзак, форма и канцтовары. Всё, кроме формы, приобретали в ЧЕЛЯБИНСКЕ. Еще одной статьёй расходов стал «взнос», про который обычно говорят на родительском собрании «очень тихо, почти шёпотом».

Поистине рекордную сумму, которая ушла из семейного бюджета на подготовку к школе, назвала в беседе Ольга, воспитывающая 7–летнюю дочку: 25000 рублей. Из которых семья отдала 2800 в 38 школу на покупку тетрадей. Приобретения, в основном, совершались в ОЗЁРСКЕ, кое-что заказали на одном из известных сайтов. Кроме того, дочка на постоянной основе ходит в одно из частных учреждений Озёрска, где развивает память, учится концентрации внимания. Одно такое занятие стоит 500 рублей.

По ходу проведения опроса, выяснился интересный момент: почти всем родителям приходится докупать учебники и специальные тетради к ним. В основном, это касается учебного материала по английскому языку. Как объяснила одна из мам, которая в этом году собрала свою 11-летнюю дочь-школьницу на 10000 рублей, почти не обновив её гардероб, «школа выдает те учебники, которые у нее есть. Но сейчас совершенно другие и программа, и технология обучения: для некоторых предметов нужна новая современная литература и рабочие тетради к ней. Их приходится докупать, а затем перепродавать. Если честно, то чем дальше, тем страшнее. Нужно уже задумываться о тратах на получение высшего образования».

Александра Лебедева

Ключевые теги: школьные расходы.

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