Мусульмане отмечают День Арафа

Мусульмане отмечают сегодня, 31 августа, День Арафа или День стояния на горе Арафат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В этот день паломники, совершающие хадж, стоят на горе Арафат – без этого обряда хадж признается недействительным. Те же правоверные мусульмане, кто не смог отправиться в Мекку, постятся: за совершение благих поступков, по слову пророка Мухаммеда, смоются грехи «за предыдущий и последующий годы».

Ежегодное паломничество в Мекку, являющееся одним из пяти столпов ислама, обязан хотя бы раз в жизни совершить каждый мусульманин, имеющий для этого физическую и финансовую возможности. Связанные с ним ритуалы задуманы для очищения души и демонстрации равенства и солидарности всех мусульман в их повиновении Богу.

Араф в исламе – пространство между адом и раем, судьба обитателей которого может перемениться как к лучшему, так и к худшему. А гора Арафат – место, где Адам и Хавва, после грехопадения изгнанные из рая в разные места, встретились и узнали друг друга.

Принято считать, что стояние на горе позволяет смыть большие грехи, которые нигде в другом месте никогда не смоются, это время, когда от ада освобождаются даже заслуживающие его, когда все, вне зависимости от социального положения и цвета кожи, одевшись в одинаковые белые ихрамы с непокрытыми головами, выставив вперед руки, просят Аллаха об отпущении грехов.

В День Арафа паломники должны прослушать хутьбу (поучение), а потом, в мечети Мяздаляжа – вечерние намазы. Тогда они по праву могут называться «хаджи».

Первого сентября мусульмане отмечают Курбан-байрам – один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

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