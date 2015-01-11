В Челябинской области пройдет большой этнографический диктант

3 ноября южноуральцы смогут присоединиться к всероссийской акции «Большой этнографический диктант», сообщают организаторы. Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13.00 по московскому времени. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на официальном сайте мероприятия до 10 ноября 2017 года. Результаты Диктанта будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря 2017 года. Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.mirento.ru и на официальном сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-proydet-bolshoy-etnograficheskiy-diktant-40585