В День знаний в Челябинской области будет ветрено, но тепло

Первого сентября в Челябинской области воздух прогреется до 25, на юге – 32 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, осадков не ожидается, местами возможны туманы, в ночь на пятницу будет плюс 11-16, в горах – на пять градусов прохладнее, днем 1 сентября – плюс 20-25, в южной половине – до 32, отдельные порывы северного – северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет плюс 12-14, не исключены туманы, завтра днем – 23-25, усиление северного ветра до 6-11 м/с.

По предварительным данным, в выходные на Южном Урале прогнозируется повышение температуры воздуха до 31-34 градусов, небольшие и умеренные дожди с грозами в отдельных районах возможны в воскресенье.

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