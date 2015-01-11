С первым днём осени!

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Новости » Культура » Афиша

С первым днём осени!

Предлагаем вам оценить всю палитру событий, мероприятий, которые могут быть вам интересны!

Озёрск

1 сентября:

17-00, Детский парк. Праздничная развлекательная программа «Страна СентяБРЯНдия»: игры ,конкурсы, призы!

С первым днём осени!

17-00, площадка у дома на Карла Маркса, 1. Конкурсно-игровая программа.

17-30, Центральная городская библиотека. Персональная фото-выставка Михаила Канова «Моя Африка».

С первым днём осени!

3 сентября

17-00, стадион "Труд".

14 тур первенства Челябинской области по футболу среди любительских команд 2-го дивизиона сезона 2017 г.

ФК "Гранит" (г. Озерск) - ФК "Аргаяш "

С первым днём осени!

П.Татыш

1 сентября

17-00, ДК им.Пушкина. Спектакль для детей «Заяц, Лиса и Петух от Озерского Театра кукол «Золотой Петушок».

С первым днём осени!

Кыштым, Слюдорудник

2 сентября

XII соревнования «КЫШТЫМСКИЙ РОГЕЙН - 2017». Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие проверить свою выносливость и умение ориентироваться на местности. Соревнования проводятся в двух видах – четырехчасовое и восьмичасовое ориентирование.

Программа мероприятий

02.09.2017 (Сб) 09:00 - Регистрация участников.

02.09.2017 (Сб) 10:20 - Выдача карт на 8 часов.

02.09.2017 (Сб) 10:50 - Старт на 8 часов.

02.09.2017 (Сб) 11:10 - Выдача карт на 4 часа.

02.09.2017 (Сб) 11:30 - Старт на 4 часа.

02.09.2017 (Сб) 16:30 - Награждение 4 часа.

02.09.2017 (Сб) 19:40 - Награждение 8 часов.

Подробности http://orgeo.ru/event/4943

С первым днём осени!

Миасс

3 сентября, ГЛК «Солнечная долина». Веломарафон «5 O’Clock».

5-часовой ХС-марафон по территории "Солнечной Долины". Гонка на выносливость для любителей, профессионалов и новичков. Для мальчиков и девочек.

Марафон является официальным межрегиональным стартом ФВСР и неофициальной матчевой встречей Свердловской, Челябинской областей и республики Башкортостан. В зачет идут результаты первых десяти финишеров в абсолютной категории от каждого региона.

С первым днём осени!

Челябинск

Столица Южного Урала готовится к Дню города!

2 сентября

11:00, Кировка – V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла»;

12:00, парк им. Гагарина – II фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора»;

12:00, набережная реки Миасс – общественно-политический вернисаж;

14:00, территория за памятником Курчатову – Региональный фестиваль современных молодёжных направлений «Продвижение».

3 сентября

11:00, Кировка – V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла»;

12:00, парк им. Гагарина – II фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора».

С первым днём осени!

1 сентября

Пр.Ленина, 84, манеж стадиона им. Е.Елесиной. Каждую пятницу в течение сентября и октября (1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября), для всех желающих мужчин и девушек с 6-ти лет, проводятся бесплатные открытые тренировки по фехтованию.

2 сентября

12-00, Челябинский краеведческий музей. «Челябинск хлебосольный», конкурс по засолке овощей. Номинации «Лучший самодельный засольщик», «Самый красивый дизайн уголка», «Уральское разносоление» и многие другие.

С 10.30 до 19.00, Парк им. Гагарина. II Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора»

3 сентября

С 14.00—23.00, Парк им. Гагарина. Гала-концерт и награждение участников фестиваля военно-патриотической песни «Наше поколение против террора», выступление уникальных коллективов, регулярно выступающих в Сирийской Арабской Республике в зоне боевых действий, таких как Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.

С первым днём осени!

Екатеринбург

1-3 сентября

Фестиваль «Безумные дни» состоится в Екатеринбурге в первые дни осени. С 1 по 3 сентября на 8 концертных площадках будут звучать ритмы мира. 100 концертов фестивальной афиши объединят творческие коллективы и исполнителей из Франции, Великобритании, США, Японии, Кореи, Испании, Нидерландов, Польши, Молдовы и России.

С первым днём осени!

С 1 сентября, Ельцин центр, выставка «Энди Уорхол. Вымирающие виды». Серия шелкографий «Вымирающие виды» была создана королём поп-арта в 1983 году по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман. Она включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, чёрного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки.

Интересно, что цикл имеет ещё одно название «Животные в гриме», отражающее способ изготовления этих портретов. Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии редких животных, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты, слой за слоем.

С первым днём осени!

2-3 сентября, Горького, 17. Городской экологичный фестиваль: детский парк с ярмаркой, ярмарка экокосметики, экологичный фуд-корт и многое другое.

С первым днём осени!

2 сентября

СК «Уктус» с 12 до 19-00. Семейный фестиваль «Дог фест». Вас ждет увлекательное путешествие в мир удивительных собак различных пород, от самых больших, до самых маленьких. Приходите всей семьей, приводите с собой своих питомцев, ведь Вас ожидает много конкурсов, призов и хорошее настроение!

Также вы можете насладиться вкусной кухней в местном кафе, красивыми видами Уктуса, а для детей будет организован батутный парк и проведен специальный конкурс рисунков!

С первым днём осени!

2 сентября

Первый Фестиваль знаний на Урале. Исторический сквер с 12-00 до 18-00. Мероприятие примет гостей города в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) и на Плотинке. В рамках фестиваля предполагается несколько площадок, где каждый желающий найдет дело по душе. Гостей мероприятия ждет большой концерт с хедлайнерами BOGACHI, выступления танцоров и музыкантов Урала, квесты от партнеров. Для тех, кто использует любую возможность для обучения, пройдут нескучные лекции от людей, искренне любящих свое дело и науку.

С первым днём осени!

2 сентября

Забег на небоскреб Высоцкий. Участникам предстоит пробежать 1137 ступеней, подняться на 52 этажа (186 метров в высоту). Финиш будет на обзорной площадке небоскреба.

По итогам забега призовой фонд в 110 тысяч рублей разделят между собой четыре тройки призеров, а все участники получат памятные призы и подарки, а также возможность сделать уникальные фотографии.

С первым днём осени!

2-8 сентября

Уральский открытый фестиваль российского кино. Пройдет во второй раз в Екатеринбурге и городах Свердловской области. Владимир Макеранец, директор фестиваля: «Прошлым фестивалем мы… нашумели. У нас было 93 картины. В этом году у нас их 119. 140 заявок пришло на фестиваль, 68 фильмов отобраны для показов. 38 картин — в ретроспективах. Председатель жюри в этом году российский режиссер, сценарист Андрей Александрович Прошкин. Мы представим программу «В ожидании октября». В этом году столетие революции и нам кажется это интересным». В программу войдут «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, «Агония» Элема Климовова, «Цареубийца» Карена Шахназарова и фильм «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова.

П.Асбест

«Бажовская верста» с 11-00 до 20-00. В прогулке могут принять участие все желающие, независимо от возраста. На старт можно выходить семьями, коллективами и в одиночку.

Участникам выдают карты с описанием пути и краеведческой информацией, так что путешествие будет не только полезным, но и познавательным.

С первым днём осени!

С первым днём осени!

Белорецк

1-3 сентября. XII Фестиваль Малиновый аккорд. Почётные гости XII Открытого Республиканского фестиваля самодеятельной авторской песни: Валерий Боков, Виталий Харисов (Казань), Сергей Никитин (Москва), Юрий Карпов (Самара), Алексей Беляев, Михаил Богуславский, Анатолий Киреев (Челябинск), Николай Грахов (Уфа).

С первым днём осени!

 Александра Лебедева

Ключевые теги: мероприятия.

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