С первым днём осени!

Предлагаем вам оценить всю палитру событий, мероприятий, которые могут быть вам интересны!

Озёрск

1 сентября:

17-00, Детский парк. Праздничная развлекательная программа «Страна СентяБРЯНдия»: игры ,конкурсы, призы!

17-00, площадка у дома на Карла Маркса, 1. Конкурсно-игровая программа.

17-30, Центральная городская библиотека. Персональная фото-выставка Михаила Канова «Моя Африка».

3 сентября

17-00, стадион "Труд".

14 тур первенства Челябинской области по футболу среди любительских команд 2-го дивизиона сезона 2017 г.

ФК "Гранит" (г. Озерск) - ФК "Аргаяш "

П.Татыш

1 сентября

17-00, ДК им.Пушкина. Спектакль для детей «Заяц, Лиса и Петух от Озерского Театра кукол «Золотой Петушок».

Кыштым, Слюдорудник

2 сентября

XII соревнования «КЫШТЫМСКИЙ РОГЕЙН - 2017». Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие проверить свою выносливость и умение ориентироваться на местности. Соревнования проводятся в двух видах – четырехчасовое и восьмичасовое ориентирование.

Программа мероприятий

02.09.2017 (Сб) 09:00 - Регистрация участников.

02.09.2017 (Сб) 10:20 - Выдача карт на 8 часов.

02.09.2017 (Сб) 10:50 - Старт на 8 часов.

02.09.2017 (Сб) 11:10 - Выдача карт на 4 часа.

02.09.2017 (Сб) 11:30 - Старт на 4 часа.

02.09.2017 (Сб) 16:30 - Награждение 4 часа.

02.09.2017 (Сб) 19:40 - Награждение 8 часов.

Подробности http://orgeo.ru/event/4943

Миасс

3 сентября, ГЛК «Солнечная долина». Веломарафон «5 O’Clock».

5-часовой ХС-марафон по территории "Солнечной Долины". Гонка на выносливость для любителей, профессионалов и новичков. Для мальчиков и девочек.

Марафон является официальным межрегиональным стартом ФВСР и неофициальной матчевой встречей Свердловской, Челябинской областей и республики Башкортостан. В зачет идут результаты первых десяти финишеров в абсолютной категории от каждого региона.

Челябинск

Столица Южного Урала готовится к Дню города!

2 сентября

11:00, Кировка – V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла»;

12:00, парк им. Гагарина – II фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора»;

12:00, набережная реки Миасс – общественно-политический вернисаж;

14:00, территория за памятником Курчатову – Региональный фестиваль современных молодёжных направлений «Продвижение».

3 сентября

11:00, Кировка – V Фестиваль кузнечного искусства «Во славу металла»;

12:00, парк им. Гагарина – II фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора».

1 сентября

Пр.Ленина, 84, манеж стадиона им. Е.Елесиной. Каждую пятницу в течение сентября и октября (1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября), для всех желающих мужчин и девушек с 6-ти лет, проводятся бесплатные открытые тренировки по фехтованию.

2 сентября

12-00, Челябинский краеведческий музей. «Челябинск хлебосольный», конкурс по засолке овощей. Номинации «Лучший самодельный засольщик», «Самый красивый дизайн уголка», «Уральское разносоление» и многие другие.

С 10.30 до 19.00, Парк им. Гагарина. II Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни «Наше поколение против террора»

3 сентября

С 14.00—23.00, Парк им. Гагарина. Гала-концерт и награждение участников фестиваля военно-патриотической песни «Наше поколение против террора», выступление уникальных коллективов, регулярно выступающих в Сирийской Арабской Республике в зоне боевых действий, таких как Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.

Екатеринбург

1-3 сентября

Фестиваль «Безумные дни» состоится в Екатеринбурге в первые дни осени. С 1 по 3 сентября на 8 концертных площадках будут звучать ритмы мира. 100 концертов фестивальной афиши объединят творческие коллективы и исполнителей из Франции, Великобритании, США, Японии, Кореи, Испании, Нидерландов, Польши, Молдовы и России.

С 1 сентября, Ельцин центр, выставка «Энди Уорхол. Вымирающие виды». Серия шелкографий «Вымирающие виды» была создана королём поп-арта в 1983 году по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман. Она включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, чёрного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки.

Интересно, что цикл имеет ещё одно название «Животные в гриме», отражающее способ изготовления этих портретов. Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии редких животных, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты, слой за слоем.

2-3 сентября, Горького, 17. Городской экологичный фестиваль: детский парк с ярмаркой, ярмарка экокосметики, экологичный фуд-корт и многое другое.

2 сентября

СК «Уктус» с 12 до 19-00. Семейный фестиваль «Дог фест». Вас ждет увлекательное путешествие в мир удивительных собак различных пород, от самых больших, до самых маленьких. Приходите всей семьей, приводите с собой своих питомцев, ведь Вас ожидает много конкурсов, призов и хорошее настроение!

Также вы можете насладиться вкусной кухней в местном кафе, красивыми видами Уктуса, а для детей будет организован батутный парк и проведен специальный конкурс рисунков!

2 сентября

Первый Фестиваль знаний на Урале. Исторический сквер с 12-00 до 18-00. Мероприятие примет гостей города в Уральском центре развития дизайна (ул. Горького, 4а) и на Плотинке. В рамках фестиваля предполагается несколько площадок, где каждый желающий найдет дело по душе. Гостей мероприятия ждет большой концерт с хедлайнерами BOGACHI, выступления танцоров и музыкантов Урала, квесты от партнеров. Для тех, кто использует любую возможность для обучения, пройдут нескучные лекции от людей, искренне любящих свое дело и науку.

2 сентября

Забег на небоскреб Высоцкий. Участникам предстоит пробежать 1137 ступеней, подняться на 52 этажа (186 метров в высоту). Финиш будет на обзорной площадке небоскреба.

По итогам забега призовой фонд в 110 тысяч рублей разделят между собой четыре тройки призеров, а все участники получат памятные призы и подарки, а также возможность сделать уникальные фотографии.

2-8 сентября

Уральский открытый фестиваль российского кино. Пройдет во второй раз в Екатеринбурге и городах Свердловской области. Владимир Макеранец, директор фестиваля: «Прошлым фестивалем мы… нашумели. У нас было 93 картины. В этом году у нас их 119. 140 заявок пришло на фестиваль, 68 фильмов отобраны для показов. 38 картин — в ретроспективах. Председатель жюри в этом году российский режиссер, сценарист Андрей Александрович Прошкин. Мы представим программу «В ожидании октября». В этом году столетие революции и нам кажется это интересным». В программу войдут «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, «Агония» Элема Климовова, «Цареубийца» Карена Шахназарова и фильм «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова.

П.Асбест

«Бажовская верста» с 11-00 до 20-00. В прогулке могут принять участие все желающие, независимо от возраста. На старт можно выходить семьями, коллективами и в одиночку.

Участникам выдают карты с описанием пути и краеведческой информацией, так что путешествие будет не только полезным, но и познавательным.

Белорецк

1-3 сентября. XII Фестиваль Малиновый аккорд. Почётные гости XII Открытого Республиканского фестиваля самодеятельной авторской песни: Валерий Боков, Виталий Харисов (Казань), Сергей Никитин (Москва), Юрий Карпов (Самара), Алексей Беляев, Михаил Богуславский, Анатолий Киреев (Челябинск), Николай Грахов (Уфа).

Александра Лебедева