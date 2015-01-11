Дело незаконных игорных бизнесменов передали в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителей города Озерска: Антона Ерещенко, Никиты Кондакова и Игоря Васильева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемые в одном из магазинов города Озерска незаконно установили игорное оборудование и организовали незаконное проведение азартных игр (карточной игры).

По уголовному делу был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены необходимые экспертизы. Допрошено значительное количество свидетелей. Следователем СК арестовано игорное оборудование и денежные средства. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемых к совершению преступления.

Преступные действия обвиняемых были выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

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