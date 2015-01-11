Второй туристический слёт в провинции «Слюдорудник»

Такое жаль пропустить! Старые традиции возрождаются – это будет большой туристический праздник для всех!

10 сентября в Провинции «Слюдорудник» соберутся туристические клубы со всего Урала, джиперы, опытные туристы, новички, болельщики и просто любители активного отдыха, взрослые и дети. Участником праздника может стать каждый, а чтобы принять участие в состязании – достаточно создать свою команду в составе 4-6 человек.

Что нас ждёт?! Ориентирование на местности различной сложности, квесты для детей, экскурсии по экологической тропе, теплое общение, а в финале – большой общий костер.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ ждет ориентирование на местности с выполнением заданий разной сложности: разведение костра, установка палатки, вязание узлов и пр.

Для ПЕШИХ команд и ДЖИПЕРОВ разработаны маршруты с посещением окрестных достопримечательностей. Пройти их можно будет при помощи карты и GPS. При подведении итогов учитывается время и предоставленный фотоотчет.

Соревнование для Джиперов на транспортных средствах c приводом 4х4. Зачетные группы: «Стандарт» (облегченное), «Экстрим». Проходимость трассы для «Стандарт» соответствует возможностям стандартной Нивы (с толковым водителем). На дистанции могут быть глинистые колеи, камни, ветки по краям дороги, влажный грунт. В зачетную группу «Экстрим» приглашаются экипажи, имеющие опыт участия в соревнованиях по ориентированию, на «подготовленных» авто. На дистанции могут быть глинистые колеи, камни, ветки по краям дороги, влажный грунт, трудно-проходимые грязевые участки.

Пока участники состязаний борются за приз победителя, не будут скучать и остальные. Дети смогут принять участие в увлекательном квесте, а взрослые отправятся в увлекательную прогулку-экскурсию по экологической тропе с посещением смотровых площадок и старинных шахт. Самые меткие смогут поиграть в пейнтбол – подарок от парка им.Пушкина (предварительная запись обязательна). Работает экстрим-тропа, буфет и многое другое.

ВНИМАНИЕ! Каждый сможет принять участие в уникальном КОНКУРСЕ "ХОДИЛИ МЫ С ТОВАРИЩЕМ"! Для этого достаточно приготовить фото/видео презентацию о собственном путешествии. Взыскательное, но дружелюбное жюри оценивает работы по трем номинациям: Пеший туризм, Путешествие по Уралу, Путешествие по России. Презентация 5-10 минут, рассказ, видео, фото (на электронном носителе). Смотри Положение №2.

ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА:

9:00 - 11:00 – Заезд, регистрация участников;

11:30 – Открытие туристического слёта;

12:00 – Старт участников ориентирование на местности - туристы, команды туристических клубов, джиперы. См. Положение № 1;

12:10, 13:40, 15:00 – Квесты для детей, экскурсии по экологической тропе (запись до 11:30 у рекламной стойки);

16:00 – Конкурс "Ходили мы с товарищем";

18:30 – Награждение и большой костер!

По вопросам и предварительной регистрации участников: 8 908 057 12 78 - @id169400644 (Алла Алферова) – [email protected] Размещение на общей поляне - палатки, костер. Возможен заезд в субботу. Размещение в пос. Слюдорудник "Провинция", общая поляна.

Подробности в ВК https://vk.com/event127425176

Юлия Клепикова