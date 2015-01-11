Второй туристический слёт в провинции «Слюдорудник»

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ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

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Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

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Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

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Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

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1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

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Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

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Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

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| Новости » Общественная жизнь

Второй туристический слёт в провинции «Слюдорудник»

Такое жаль пропустить! Старые традиции возрождаются – это будет большой туристический праздник для всех!

10 сентября в Провинции «Слюдорудник» соберутся туристические клубы со всего Урала, джиперы, опытные туристы, новички, болельщики и просто любители активного отдыха, взрослые и дети. Участником праздника может стать каждый, а чтобы принять участие в состязании – достаточно создать свою команду в составе 4-6 человек.

Что нас ждёт?! Ориентирование на местности различной сложности, квесты для детей, экскурсии по экологической тропе, теплое общение, а в финале – большой общий костер.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ ждет ориентирование на местности с выполнением заданий разной сложности: разведение костра, установка палатки, вязание узлов и пр.

Для ПЕШИХ команд и ДЖИПЕРОВ разработаны маршруты с посещением окрестных достопримечательностей. Пройти их можно будет при помощи карты и GPS. При подведении итогов учитывается время и предоставленный фотоотчет.

Соревнование для Джиперов на транспортных средствах c приводом 4х4. Зачетные группы: «Стандарт» (облегченное), «Экстрим». Проходимость трассы для «Стандарт» соответствует возможностям стандартной Нивы (с толковым водителем). На дистанции могут быть глинистые колеи, камни, ветки по краям дороги, влажный грунт. В зачетную группу «Экстрим» приглашаются экипажи, имеющие опыт участия в соревнованиях по ориентированию, на «подготовленных» авто. На дистанции могут быть глинистые колеи, камни, ветки по краям дороги, влажный грунт, трудно-проходимые грязевые участки.

Пока участники состязаний борются за приз победителя, не будут скучать и остальные. Дети смогут принять участие в увлекательном квесте, а взрослые отправятся в увлекательную прогулку-экскурсию по экологической тропе с посещением смотровых площадок и старинных шахт. Самые меткие смогут поиграть в пейнтбол – подарок от парка им.Пушкина (предварительная запись обязательна). Работает экстрим-тропа, буфет и многое другое.

ВНИМАНИЕ! Каждый сможет принять участие в уникальном КОНКУРСЕ "ХОДИЛИ МЫ С ТОВАРИЩЕМ"! Для этого достаточно приготовить фото/видео презентацию о собственном путешествии. Взыскательное, но дружелюбное жюри оценивает работы по трем номинациям: Пеший туризм, Путешествие по Уралу, Путешествие по России. Презентация 5-10 минут, рассказ, видео, фото (на электронном носителе). Смотри Положение №2.

ПРОГРАММА ТУРИСТИЧЕСКОГО СЛЕТА:

9:00 - 11:00 – Заезд, регистрация участников;

11:30 – Открытие туристического слёта;

12:00 – Старт участников ориентирование на местности - туристы, команды туристических клубов, джиперы. См. Положение № 1;

12:10, 13:40, 15:00 – Квесты для детей, экскурсии по экологической тропе (запись до 11:30 у рекламной стойки);

16:00 – Конкурс "Ходили мы с товарищем";

18:30 – Награждение и большой костер!

По вопросам и предварительной регистрации участников: 8 908 057 12 78 - @id169400644 (Алла Алферова) – [email protected] Размещение на общей поляне - палатки, костер. Возможен заезд в субботу. Размещение в пос. Слюдорудник "Провинция", общая поляна.

Подробности в ВК https://vk.com/event127425176

Юлия Клепикова

Второй туристический слёт в провинции «Слюдорудник»

Второй туристический слёт в провинции «Слюдорудник»

Второй туристический слёт в провинции «Слюдорудник»

Ключевые теги: турслёт.

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