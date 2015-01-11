В Троицке инвесторам предложили свободные промышленные площадки и муниципальное имущество

Специально для предпринимателей и инвесторов создана интерактивная карта свободных промышленных площадок, муниципального имущества, земельных участков, сообщает пресс-служба администрации города. В целях более эффективного и оперативного взаимодействия с бизнес-сообществом и для привлечения инвестиций в экономику города, администрацией Троицка на инвестиционном портале была создана интерактивная карта информационной поддержки предпринимателей и инвесторов. Любой желающий может посмотреть здесь свободные площадки, муниципальные помещения и землю. Для наглядности каждый объект имеет фото и описание: характеристика самого объекта, наличие инженерных сетей, автомобильных и железнодорожных путей. Также предприниматели имеют возможность сразу же на сайте ознакомиться с документами о государственной регистрации права, кадастровым и техническим паспортами. Более 30 свободных муниципальных помещений и земельных участков, 10 промышленных площадок, с которыми можно познакомиться на инвестиционном портале города Троицка. Помимо этого, потенциальные инвесторы и предприниматели могут здесь найти и другую информацию, касающуюся инвестиционной привлекательности города.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-troicke-investoram-predlozhili-svobodnye-promyshlennye-ploshchadki-i-municipalnoe-40651