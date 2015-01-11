Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области начал сотрудничество с белорусскими коллегами

В Минске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между белорусским Фондом финансовой поддержки предпринимателей и Фондом развития МСП Челябинской области. Достигнуты договоренности об обмене опытом, организации бизнес-миссий, стажировок для сотрудников, совместных образовательных программ, сообщает пресс-служба минэкономразвития Челябинской области. Как отметил генеральный директор Фонда финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь Павел Горбач, подписанное соглашение - это важный этап в деловом сотрудничестве двух стран, который откроет новые горизонты для предпринимателей. «Мы активно содействуем расширению связей между предпринимателями двух стран, обмену опытом по вопросам привлечения инвестиций, организации системы предоставления гарантий на территории Челябинской области и Республики Беларусь», - прокомментировал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. Также соглашение о сотрудничестве подписали руководитель Центра бизнес-инкубирования Челябинской области Анна Комарова и генеральный директор белорусского Бизнес-инкубатора КУП «Молодежная социальная служба» Рима Епур. Подписание соглашений состоялось в рамках проводимого в Минске семинара для организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В мероприятии приняли участие представители 30 регионов России, в том числе заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития РФ Олеся Тетерина, а также директор Департамента по предпринимательству Республики Беларусь Петр Арушаньянц. На семинаре генеральный директор Фонда развития МСП Челябинской области Артур Юсупов презентовал участникам проект многофункционального центра «Территория Бизнеса», первого в России «единого окна» для предпринимателей, реализованного в регионе по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Мероприятие было организовано при поддержке Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Российской Федерации, а также департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь. Участниками семинара стали руководители финансовых организаций, центров кластерного развития, инкубаторов поддержки предпринимательства.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/fond-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-chelyabinskoy-oblasti-nachal-40649