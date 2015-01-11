День знаний на озёрской СЮТ

1 сентября 2017 года Станция юных техников распахнула свои двери для школьников. Педагоги Станции провели 8 мастер-классов разной направленности:

«Авиамоделирование»

«Сканограмма. Фотография без фотоаппарата»

«Моделирование из бумаги»

«Вышивка и вязание»

«Волшебные уголки»

«Кулон сердечко из бересты»

«Летающая тарелка»

«Калейдоскоп идей»

На увлекательных мастер-классах ребята своими руками смастерили различные поделки, посетили выставочные залы.

Станция юных техников благодарит всех гостей, поздравляет с началом нового учебного года и желает творческих успехов и отличного настроения!!!

https://sut-ozersk.ru/