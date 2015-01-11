День знаний на озёрской СЮТ

1 сентября 2017 года Станция юных техников распахнула свои двери для школьников. Педагоги Станции провели 8 мастер-классов разной направленности:
«Авиамоделирование»
«Сканограмма. Фотография без фотоаппарата»
«Моделирование из бумаги»
«Вышивка и вязание»
«Волшебные уголки»
«Кулон сердечко из бересты»
«Летающая тарелка»
«Калейдоскоп идей»
На увлекательных мастер-классах ребята своими руками смастерили различные поделки, посетили выставочные залы.
Станция юных техников благодарит всех гостей, поздравляет с началом нового учебного года и желает творческих успехов и отличного настроения!!!
https://sut-ozersk.ru/
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