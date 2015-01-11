Победитель Спартакиады не смог противостоять ФК «Гранит»

ФК "Аргаяш" приехал в Озерск на очередной календарный матч первенства Челябинской области по футболу в ранге победителя юбилейной 40-й областной сельской Спартакиады "Золотой колос", где в финальном матче переиграл команду Увельского района, составленную из игроков Увелки и Южноуральска. Но, видимо, игроки "Гранита" об этом не знали и без всякого почтения к победителям Спартакиады с первых же минут игры заперли гостей на своей половине поля.

ФК "Гранит" (Озерск) - ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 6 : 0 (3:0)

Голы забили: 17 мин - Д.Горбунов 2:0; 19 мин - Д.Горбунов 2:0; 31 мин - Д.Денов 3:0; 57 мин - Д.Горбунов 4:0; 60 мин - А.Кирин 5:0; 86 мин - А.Захаров 6:0.

ФК "Гранит" (Озерск): Р.Усманов (вр); Е.Белоусов, К.Мишура, В.Пономарев, М.Макуров (А.Пахомов, 66); П.Харьков, Д.Юдин (А.Лырчиков, 66), В.Мурунов В.Андреев, 73), Д.Денов (М.Мужичков, 61); А.Кирин (С.Игонин, 66), Д.Горбунов (к) (А.Захаров, 61).

ФК "Аргаяш" (Аргаяш): В.Сулейманов (вр); В.Юсупов, И.Архипов, Р.Бикбулатов, Н.Кашапов, Э.Якупов, Р.Саматов, В.Кутлухужин, И.Саяргулов, А.Сатонин, И.Набиулин. Команда ФК "Аргаяш" провела 5 замен.

Судьи: Д.Люкшин (Челябинск); В.Сайгафаров (Озерск), Н.Овчинников (Челябинск).

3 сентября стадион "Труд" г. Озерск, 200 зрителей.

Уже на первой минуте озерчане могли открыть счет, когда Данил Денов с фланга прорвался в штрафную и пробил в ближний угол ворот, но вратарь гостей правильно выбрал позицию и отбил мяч на угловой.

После этого игроки "Гранита" создали еще, как минимум, два голевых момента, но вновь подвела реализация. Первый полу-момент у ворот хозяев был создан на 12-й минуте, когда нападающие гостей смогли выбраться из-под прессинга озерчан, дойти до линии штрафной площади и пробить в сторону ворот (следует сказать, что на этот раз наш голкипер на протяжении всей игры был совсем не обременен необходимостью совершать какие-то умопомрачительные "сэйвы" и, в основном, занимался подбором докатывавшихся до его ворот мячей). Через пару минут после этого Дмитрий Юдин метров с 25 "выстрелил" в перекладину ворот гостей, как бы дав сигнал, что пора заканчивать с благодушным подходом к течению игры.

Этот призыв подхватил Павел Харьков, прорвавшийся по флангу и сделавший нацеленную передачу на Дениса Горбунова, который элегантно обработал мяч, уложил на газон голкипера гостей и точно пробил по воротам, открыв счет.

Через две минуты зеркальная комбинация прошла на другом фланге атаки "Гранита": Данил Денов ворвался в штрафную и "черпачком" попытался перекинуть вышедшего ему на встречу вратаря. Вадим Сулейманов мяч достал, но не смог далеко его отбить. Мяч отлетел к одиноко стоящему перед пустыми воротами Денису Горбунову и счет стал 2:0.

Автором третьего мяча стал уже сам Данил Денов, откликнувшийся на заброс мяча к линии штрафной площади гостей. Выйдя один на один с вратарем, спокойно его обыграл и послал мяч в ворота. После того, как во втором тайме Денис Горбунов оформил "хет-трик", а Алексей Кирин довел счет до 5:0.

За полчаса до завершения матча Сергей Игонин провел ряд замен. На поле появилась "тяжелая артиллерия" "Гранита" (Пахомов, Мужичков, Захаров, Лырчиков, Игонин), которая несколько поменяла тактическую схему игры команды (наверное, моделировалась возможная схема взаимодействия игроков в первом полуфинальном матче с миасским "Торпедо"). Если до замен "Гранит", в основном, атаковал флангами после длинных передач из глубины поля, то в этот промежуток времени "Гранит" отошел на свою половину поля, создав очень плотную оборону, с небольшими зазорами между линиями.

В атаку же наши игроки стали выходить за счет мелкого и среднего быстрого паса, который обеспечивали из глубины поля Антон Пахомов и Арсений Захаров. Именно так был забит шестой мяч в ворота ФК "Аргаяш": в середине поля мяч принял Арсений Захаров, тут же переадресовал его на левый фланг, бросив в прорыв, заменившего Вадима Мурунова, Влада Андреева и пока тот на всех парах мчался в штрафную площадь, сам совсем не на реактивной скорости оказался в штрафной на идеальной позиции для завершающего удара (один перед пустыми воротами). Оставалось только, чтобы Влад Андреев правильно оценил ситуацию и точно отдал пас, что и произошло. Финальная трель арбитра зафиксировала очередную победу ФК "Гранит" с крупным счетом.

Следующий матч на стадионе "Труд" ФК "Гранит" сыграет 13 сентября. Это будет ответная игра полуфинала Кубка области против "Торпедо" (Миасс). Начало игры в 18.00.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 4 СЕНТЯБРЯ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск) 13 9 1 3 41 - 10 28

2. ФК "Куса" (Куса) 12 8 3 1 27 - 11 27

3. ФК "Первомайский" (Первомайский) 12 8 3 1 21 - 12 27

4. "СКиК" (Трехгорный) 14 7 1 6 28 - 17 22

5. ФК "Катав" (Катав-Ивановск) 12 4 3 5 10 - 17 15

6. ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 12 4 2 6 22 - 32 14

7. ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 12 4 1 7 20 - 29 13

8. ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск) 12 3 2 7 13 - 21 11

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 13 1 0 12 14 - 46 3

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru