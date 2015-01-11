Время оптимизации

25-27 августа на базе санатория «Дальняя Дача» состоялась конференция руководителей ПО «Маяк», на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия.

Это третье по счету подобное мероприятие, которое уже позволяет подводить итоги и анализировать то, насколько «Маяку» удалось продвинуться в достижении целей, озвученных год назад. Разговор был жёсткий и откровенный, но именно в споре, как известно, рождается истина. Три ключевых вопроса, вынесенных на обсуждение, звучали так — вовлеченность, информационные центры и оптимизация стоимости функций. А теперь подробнее о каждом из них, и начать, пожалуй, стоит с третьего вопроса, которому была посвящена большая часть времени стратегической сессии.

Оптимизация стоимости функций

Такое название получил глобальный проект, который планируется реализовать на предприятии. Речь идет, по сути, об оптимальном использовании персонала. На «Маяке» есть службы, которые разрослись численно, но фактическая загруженность персонала этих служб под вопросом (финансово-экономический блок, служба безопасности, кадровая служба, служба АХЧ и другие). При этом в отдельных подразделениях персонала катастрофически не хватает, и в первую очередь требуются основные производственные рабочие. Идея проекта заключается в том, чтобы перепрофилировать часть работников и направить их на те рабочие места, которые необходимо укомплектовать для выполнения производственной программы.

— Проект получил такое название, поскольку речь идет о детальном анализе и определении оптимального количества персонала, занятого в конкретных функциональных направлениях. Предприятие обязуется предоставить работнику, чья должность будет признана избыточной, все условия для того, чтобы он перешел на новое для себя рабочее место готовым специалистом. К примеру, за счет средств «Маяка» можно пройти обучающие курсы и получить новую профессию, — поясняет заместитель генерального директора ПО «Маяк» по экономике и финансам Андрей Порошин. — Мы понимаем, что часть работников при проведении этой процедуры не пожелает в ней участвовать, ведь речь идет об изменении привычной жизни, а подобные решения всегда даются непросто. Кто-то примет решение об уходе на заслуженный отдых, кто-то решит искать другую работу — это будет личное решение каждого, однако наша цель — не потерять квалифицированный персонал.

Участники конференции согласились: определенная недозагруженность персонала по тем или иным направлениям имеет место быть, но менять ситуацию надо сообща именно на уровне предприятия. В виде конкретного предложения была, к примеру, озвучена идея передать обслуживание шестикиловольтных линий от заводов цеху сетей и подстанций, готовому взять на себя эту работу без увеличения численности персонала цеха. Благодаря этому на заводах высвободятся работники, которых можно перебросить на решение других задач.

Проект по оптимизации стоимости функций долгосрочный, ведь кому-то на повышение квалификации потребуется месяц, а кому-то для получения новой профессии — год. В руководстве предприятия планируют сформировать новый облик «Маяка» с новой структурой уже к концу 2018 года.

Вовлеченность работников

Зачастую можно встретить скептическое и снисходительное отношение к исследованию вовлеченности работников: мол, процедура формальная и анкеты опрашиваемые сотрудники заполняют чуть ли не под диктовку.

Но так говорят те, кто не видел результатов опроса или видел, но не анализировал их. Результат последнего исследования, в котором приняли участие 1506 «маяковцев», составил 67%. Это довольно высокий показатель, однако те выводы, которые можно сделать, исходя из анализа графиков по факторам вовлеченности, говорят, что всё не так здорово, как хотелось бы.

Одна из серьезных проблем, которую обсудили на конференции, заключается в отсутствии коммуникации между руководителями высшего звена (генеральный директор, его заместители) и линейными руководителями (начальниками цехов, их заместителями, мастерами). От последних зависит многое, и отсутствие взаимопонимания между, к примеру, директором завода и начальником цеха в плане того, куда движется «Маяк», приводит к отсутствию вовлеченности в процесс вообще и непониманию тех инструментов, которые применяет руководство предприятия.

В качестве одного из предложений, которое планируется реализовать в ближайшей перспективе, прозвучала идея провести аналогичную конференцию, но без директоров заводов и руководителей обеспечивающих подразделений, когда руководители высшего звена смогут напрямую и откровенно пообщаться с руководителями среднего звена.

Информационные центры

Информационные центры — это не только новый формат проведения оперативных совещаний, но и действенный способ держать руку на пульсе деятельности «Маяка» и его подразделений. Статистика гласит: 83% людей относятся к визуалам, воспринимающим символы, схемы и графики гораздо быстрее, чем информацию, воспроизводимую вслух. Инфоцентры в первую очередь являются помощниками руководителей, которые наглядно видят, как решаются задачи, выполняются планы и какие дальнейшие меры предпринять.

Для «Маяка» инфоцентры — понятие еще не совсем привычное. Но в перспективе они будут функционировать не только на уровне

генерального директора или директора завода, но и на уровне цехов и участков. В конце концов, это крайне удобно!

Будущее зависит от нас

— Наше будущее зависит от нас самих, и на стратегической сессии я пытался донести эту мысль до руководителей, — отметил генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. — Сегодня перед нами стоит задача по повышению эффективности работы.

На «Маяке» примерно две трети вспомогательного персонала, и ребром встал вопрос о степени его занятости. Поймите правильно: речь идет не о сокращении численности сотрудников, речь идет об эффективности их труда. В рамках конференции обсуждались и информационные центры, которые также повышают эффективность и помогают достигать параметров, устанавливаемых нам Госкорпорацией «Росатом». Я уверен, что инфоцентры должны появиться на всех уровнях, включая цеха в подразделениях. Думаю, цели стратегической сессии были достигнуты, но не в полной мере. Те руководители, которые хотели услышать от меня сигнал и услышали его, будут работать в конкретных направлениях, демонстрируя командную работу и стремясь выйти на новый уровень развития.

Эльмира АХМЕТШИНА

http://www.po-mayak.ru

Фото Алексея ЖЕНИНА