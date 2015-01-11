Оперативная обстановка на 5 сентября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня вторник 05 сентября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +9 град. С

• атмосферное давление 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 99 %

• ветер _северо-восточный 7_ м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _2_ ДТП

_без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 36, Иртяшская 3 к-1 С 8 часов до оконч.

Дзержинского 56 п-8, Луначарского 9 С 9 до 12 часов

К.Маркса 4 п-10, Лермонтова 7,9, Ленина с 13 по 21 дом С 9 часов до оконч.

К.Маркса 22 п-7 С 13 до 17 часов

2. В сетях электро-снабжения Гайдара 25 С 9 до 12 часов

Октябрьская 30 С 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения Дзержинского 36, Иртяшская 3 к-1 С 8 часов до оконч

Дзержинского 56 п-8, Луначарского 9, Матросова 16 С 9 до 12 часов

К.Маркса 4 п-10 С 9 часов до оконч.

К.Маркса 22 п-7 С 13 до 17 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского гидрометцентра 05 сентября на территории Челябинской области ночью в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, местами сильные, днем местами небольшие дожди, на юге до умеренных, ночью и днем в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

Вниманию жителей города!

В связи с производством ремонтных работ проезжей части автомобильной дороги будет перекрыто движение по пр. Ленина на участках от пл. Курчатова до ул. Мишенкова (четная сторона) и от ул. Музрукова до пл. Курчатова (нечетная сторона) с 10.00 часов 05 сентября по 11 сентября 2017 г.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 30 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 60 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 05.09.2017г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, местами сильные, днем местами небольшие дожди, на юге до умеренных, ночью и днем в отдельных районах грозы. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, в горах и низинах плюс 3-8º, днем плюс 12-17º, на юге плюс 19-24º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,3) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с, поражение объектов энергетики при грозах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _136_ обращений граждан.

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