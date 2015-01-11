Златоуст посетила олимпийская чемпионка по биатлону Альбина Ахатова

С одной из самых титулованных российских биатлонисток, олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы Альбиной Ахатовой встретился глава Златоуста Вячеслав Жилин. Она пребывает в Златоусте с деловым визитом, сообщает пресс-служба главы округа. Это первый приезд спортсменки в Златоуст после 25-летнего перерыва. В 1993 году Альбина Ахатова принимала участие в соревнованиях по лыжным гонкам, которые проходили в городе мастеров, и завоевала золотую и серебряные медали. Целью нынешней рабочей поездки в Златоуст являются переговоры с руководством Златоустовской оружейной фабрики о совместной работе над экспериментальным проектом изготовления винтовок для спортсменов российской биатлонной сборной. Чемпионка занимается ложевыми конструкциями и рассматривает возможность производства ряда комплектующих на златоустовском предприятии. «Необходимо развивать конкуренцию в сфере изготовления винтовок для российской сборной, чтобы готовый продукт был качественным и достойным, мог соперничать с зарубежными моделями. Надеюсь, на оружейной фабрике удастся воплотить в жизнь мои идеи», – прокомментировала Альбина Ахатова. Вячеслав Жилин обсудил с именитой биатлонисткой развитие спорта на территории Златоустовского городского округа, сообщил о дальнейших планах работы в данном направлении, в частности – о перспективе создания в городе филиала Инновационного центра Олимпийского комитета России. Градоначальник рассказал гостье о и главном строящемся спортивном объекте Златоуста – лыжно-биатлонном комплексе им. С. И. Ишмуратовой, который призван стать площадкой для проведения соревнований различного уровня по лыжным гонкам и биатлону, а также стать тренировочной базой для сборных команд Челябинской области и других регионов. В ходе беседы были затронуты вопросы возможного сотрудничества спортивных школ Златоуста и родного города Альбины Ахатовой Лабытнанги. «В Златоусте уникальные условия для среднегорной подготовки спортсменов. Мы стремимся к кластерному подходу, чтобы здесь могли тренироваться сборные по различным видам спорта – лыжам, биатлону, водному поло, боксу. Необходимо создать хорошие условия, удобную инфраструктуру, ввести новые компетенции, чтобы спортивные объекты города смогли работать и быть востребованными круглый год. Было бы интересно работать со спортшколами других регионов», – подчеркнул Вячеслав Жилин. После встречи с главой округа Альбина Ахатова направилась на лыжно-биатлонный комплекс. Также в программе визита у олимпийской чемпионки – встреча с юными златоустовскими спортсменами и экскурсия в ассортиментный кабинет Златоустовской оружейной фабрики.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zlatoust-posetila-olimpiyskaya-chempionka-po-biatlonu-albina-ahatova-40672