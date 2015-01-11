Молодым южноуральцам помогут выбрать профессию

Портал «Траектория успеха» представляет собой интернет-сервис для молодежи, посвященный выбору профессии и направления образования, построению карьеры, поиску стажировок и вакансий, а также развитию профессиональных компетенций, сообщает министерство образования. Главный общественный лекторий обучения, развития и трудоустройства детей формируется для помощи молодым людям в построении профессиональной траектории, позволяющей максимально раскрыть личностный потенциал и эффективно использовать профессиональные знания и навыки в интересах инновационного развития страны. Портал выполняет несколько задач, среди них – создание благоприятных условий для мотивации подростков и молодежи в профессиональном самоопределении и развитии; помощь в трудоустройстве выпускникам и молодым специалистам; информационная поддержка деятельности организаций, реализующих профориентационную работу и формирование «культуры работы на результат» в системе профессиональной подготовки молодежи; внедрение новых эффективных форм профессионального и личностного самоопределения, трудоустройства молодежи и формирования профессиональных траекторий с учетом развития информационных технологий. Благодаря интернет-платформе пользователи смогут получить информацию об учебных заведениях и профильных организациях конкретного региона. Тут же будет производиться выявление, сбор и распространение наилучших профориентационных практик. Помимо этого, на сайте будет доступна информация о проведении социально значимых конкурсах, акций и мероприятий, организованных образовательными учреждениями. Портал был создан в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и объявлении в России «Десятилетия детства».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/molodym-yuzhnouralcam-pomogut-vybrat-professiyu-40668