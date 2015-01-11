Сотрудники полиции поздравили ветерана войны

3 сентября - День победы над милитаристской Японией. Победа над Японией завершила Вторую мировую войну, которая оказала огромное влияние на ход мировой истории.

Сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области, ветераны МВД и учащиеся подшефной школы поздравили с праздником Победы над Японией участника Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел подполковника милиции в отставке Ерёмина Михаила Степановича.

Родился и вырос Михаил Степанович Еремин в Мордовии в нормальной по тем временам семье — четыре брата и три сестры. Братьев унесла война: один погиб в 41-м, второй — в 44-м, третий умер от ран вскоре после войны.

С Михаилом судьба обошлась иначе. В январе 1943 года его призвали в Красную Армию. Эшелон с призывниками покатил не на запад, а на восток. Воевал Михаил Степанович на Забайкальском фронте в составе 50-го стрелкового полка 365-ой стрелковой дивизии, был наводчиком боевого орудия. После победы командовал отделением автоматчиков 458-го полка конвойных войск МВД СССР.

После армии в 1949 году Михаил Степанович пришел служить в милицию, где сначала работал в конвойном подразделении, а после учебы в милицейской школе, перешел на должность участкового. На пенсию его проводили в 1976 году. Но Михаил Степанович не ушел от забот и еще 12 лет работал в товарищеском суде. Лишь в конце 80-х ветеран перестал заниматься общественными делами и посвятил себя семье. Сейчас Михаилу Степановичу 92 года.

Сотрудники полиции, ветераны и школьники со словами благодарности за героический подвиг в годы Великой Отечественной войны вручили ветерану памятный адрес, цветы и подарки. В ответ Михаил Степанович пожелал молодому поколению служить честно и достойно, продолжая традиции отцов и дедов.

Пресс-служба УМВД