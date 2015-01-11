Зданию Челябинского театра драмы исполнилось 35 лет

Зданию Челябинского театра драмы имени Наума Орлова (Площадь Революции, 6) исполнилось 35 лет – до сих пор оно остается одним из самых высоких сооружений города, его высота 41 метр, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Переезд театра в новое здание 5 сентября 1982 года открыл новые возможности для труппы. Большая сцена позволила перейти к масштабным, широкоформатным постановкам. Место драмтеатра в Народном доме занял ТЮЗ (ныне Молодежный театр), который освободил особняк на улице Цвиллинга для нынешнего Камерного театра.

Строительство нового здания велось почти десять лет – с 1973 по 1982 год. Театр идеально вписался в архитектурный ансамбль главной площади города. Здание облицовано белым мрамором и отделано чугунным литьем. Создавшие проект драмтеатра архитекторы получили государственные премии РСФСР.

Изначально два зрительных зала вмещали 1 200 зрителей. Позже количество мест сократили до 950. Театр состоит из восьми уровней. В северной части располагается зрительский зал, занимающий до половины объема. На первом этаже – вестибюль с лестницами в буфет и фойе. Кресла расположены дугообразным амфитеатром. Интерьеры декорированы редкими породами камня, дерева, фаянсом и бронзой.

Вентиляция здания тоже оригинальна. Инженеры спроектировали систему подачи воздуха с подогревом и увлажнением из сада имени Пушкина.

Фото предоставлены министерством культуры Челябинской области

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