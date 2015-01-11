Родителей молодежи с ограничениями здоровья приглашают в инклюзивный проект

Клуб для молодежи с ограничениями здоровья «Наше место» объявил о старте осеннего сезона молодежного инклюзивного проекта «Равный равному», сообщают организаторы. Впервые клуб «Наше место» приглашает к активному участию родителей молодежи с ограничениями здоровья «Вызов. Мамы в деле!». Задача направления поддержать родителей, дать возможность задуматься о своих интересах, желаниях, самореализации. Проект уже поддержало немало специалистов. В течение двух с половиной месяцев будут проводиться групповые встречи с психологами, танцевальная и арт-терапии, самые разнообразные мастер-классы. «Я обязательно приму участие в «Вызове», – поделилась Ольга, воспитывающая ребенка с ментальными нарушениями. – Я много лет жила в страхе за сына, в заботах о нем. А хочется научиться просто жить счастливой полноценной жизнью Научиться ценить себя и стать самодостаточной. Хочется работать и зарабатывать самой, чтобы не зависеть от родителей и мужа. И все это совместить с ребенком и его проблемами». Участие в направление «Вызов» бесплатное, для участия необходимо подать заявку в группе https://vk.com/ravenstvo74 Молодежь с ограничениями, члены клуба «Наше место» и студенты челябинских вузов попробуют свои силы в различных форматах «Что? Где? Когда?». В направление примут участие играющие команды ЮУРГУ и Южноуральского медицинского университета. В течение двух с половиной месяцев ребята проведут три тренировочные и три турнирные игры, примут участие в увлекательных, познавательных квестах. Финальная игра команды-победителя пройдет в легендарном Нескучном саду в Москве, в студии, где снимают телевизионную игру «Что? Где? Когда?»! Куратором направления стал президент Челябинской региональной молодёжной общественной организации «Лига интеллектуальных игр» Александр Губин. Также осенью продолжит свою работу направления «Танцы». Оно реализуется на базе трех инклюзивных коллективов, которые работают в клубе «Наше место». В них наравне со здоровыми сверстниками занимаются ребята на инвалидных колясках, молодежь с нарушением слуха и ограничениями опорно-двигательного аппарата. Наставниками трех команд стали хореографы шоу «Танцы на ТНТ» Екатерина Решетникова, Гарик Рудник и Алексей Карпенко. Экспертное жюри возглавит хореограф Мигель. По вопросам участия в проекте #Равныйравному можно позвонить по телефону: 8-932-304-50-60. Для справки: «Равный равному» – уникальный проект реализуется в Челябинске уже второй год. За это время в нем приняло участие более 700 человек, молодежь с ограничениями здоровья и студенты челябинских вузов. Ребята соревновались в направлениях «Спорт», «Журналистика», «Краеведение и туризм», «Русский жестовый язык», «Английский жестовый язык», «КВН», «Театр «особого зрителя» » и других. Результатом направления «Спорт» стали соревнования по физической культуре. Участники «Социальной рекламы» разработали программы продвижения «Равный равному», который будут реализованы в следующем сезоне проекта. Итогом «Театра «особого зрителя» стал благотворительный спектакль «Необыкновенная сказка» для детей с инвалидностью.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/roditeley-molodezhi-s-ogranicheniyami-zdorovya-priglashayut-v-inklyuzivnyy-proekt-40692